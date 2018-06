Nyderlandai Lietuvoje pernai dislokavo apie 200 karių, jie tarnauja Rukloje įsikūrusiame tarptautiniame NATO batalione. Šalies vadovė žurnalistams Prezidentūroje tvirtino, kad šie kariai gina „ne tik Lietuvą, bet ir rytinę sieną, rytinį NATO sparną“. „Tai ypač svarbu šiandien mums matant, kad vis daugiau ir daugiau atsakomybių krenta ant Europos pečių. Vertiname ir sveikiname jūsų šalies pasiryžimą ir supratingumą“, – sakė D. Grybauskaitė. Willemas-Alexander'as tvirtino, jog Nyderlandai „didžiuojasi, kad gali konkrečiai prisidėti prie šio regiono taikos ir saugumo“. Karaliui viešint Lietuvoje čia bus surengtas energetikos forumas, jame dalyvaus per 150 abiejų šalių verslo atstovų, tarp jų – kompanijos „Shell“, „Gasunie“, „Nuon Vattenval“. Forume bus aptariamos naujos bendradarbiavimo galimybės suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) sektoriuje, taip pat atsinaujinančios energetikos plėtra. Nyderlandų karaliui ir prezidentei bus pristatyti lietuviški energetikos sektoriaus startuoliai. „Su jūsų parama ir jūsų šalies kompanijų bendradarbiavimu mes galime demonstruoti, kad Europa gali būti laisva nuo vienos šalies ir vieno (dujų – BNS) tiekėjo“, – sakė D. Grybauskaitė, turėdama galvoje Rusiją ir šios šalies energetikos įmonę „Gazprom“. Penktadienį prezidentė ir Nyderlandų karalius Kaune atidengs paminklą olandų diplomatui ir pasaulio teisuoliui Janui Zwartendijkui (Janui Zvartendeikui), Antrojo pasaulinio karo metais išgelbėjusiam 2400 Lietuvos ir Lenkijos žydų. Pasak šalies vadovės, J. Zwartendijkas įkūnijo tai, kaip lietuviai įsivaizduoja olandus – nekalbius, bet padarančius savo darbą. „Būtent taip mes matome jūsų šalį – ne tik kaip tulpių šalį, ne tik kaip futbolo šalį, bet žmones, kurie padaro dalykus ir apie tai nekalba“, – teigė D. Grybauskaitė. Tuo metu Nyderlandų karalius pasveikino Lietuvą su valstybės atkūrimo šimtmečiu ir pabrėžė, kad laisvė yra neįkainojama ir turi būti nuolat ginama. „Mums puikiai žinoma apie didžiulį šios šalies žmonių pasiaukojimą, kurio jie turėjo imtis praeityje, kad iškovotų laisvę. Absoliutus tikėjimas laisvos visuomenės vertybėmis tarp mūsų kuria stiprų ryšį“, – kalbėjo Willemas-Alexander'as. Nyderlandai yra antra didžiausia investuotoja Lietuvoje, jos investicijos šalyje siekia beveik 2 mlrd. eurų. Nyderlandų karalius savo vizitą Baltijos šalyse šią savaitę pradėjo Rygoje, kur susitiko su Latvijos prezidentu Raimondu Vėjuoniu, antradienį jis lankėsi Estijoje. Willemas-Alexander'is Baltijos šakyse turėjo lankytis kartu su sutuoktine karaliene Maxima, bet ji atšaukė savo dalyvavimą dėl netikėtos sesers mirties.











