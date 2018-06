Donaldo Trumpo akistatą su Vladimiru Putinu Lietuvos vadovė sugretino su JAV vadovo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimu. „Pamatysime. Jau matėme vieną aukšto lygio susitikimą tarp Kimo ir prezidento. Pamatysime, kas nutiks. Neturime daug lūkesčių, turime labai daug atsargumo“, – žurnalistams Briuselyje sakė D. Grybauskaitė. D. Trumpas ir V. Putinas Suomijoje susitiks liepos 16 dieną.

