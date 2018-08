„Esu tos kartos vilnietė, kuriai teko žygiuoti šiuo prospektu ir paraduose, ir šiaip vaikščioti, ir mačiau ten tokį vieną paminklą. Todėl kai kalbama apie paminklus būtinai čia, man truputį neramu, kad bet koks paminklas, kokį bestatytumėme, visi jie nukreipti kažkuo į praeitį. O norėtųsi galvoti apie šiandien, apie ateitį, nes matome, kad čia yra žmonės, vaikai“, – LRT televizijai Lukiškių aikštėje penktadienį sakė prezidentė. „Turint galvoje mano labai asmeninę alergiją paminklams, aš palikčiau šią aikštę gyvą, kad žmonės galėtų džiaugtis, ja naudotis ir kad ji būtų visiems vilniečiams ir mūsų svečiams“, – pridūrė šalies vadovė. Susiję straipsniai: Grybauskaitė: opozicijos ir valdančiųjų konfrontacija peržengė raudoną ribą Grybauskaitė: valios ginti Tėvynę reikia kasdien Pasak D. Grybauskaitės, Lukiškių aikštė anksčiau buvo siejama ir su daugiau ne itin malonių pavidalų – ne tik su čia stovėjusiu paminklu bolševikų revoliucionieriui Vladimirui Leninui, bet ir priešais buvusiais KGB rūmais, greta veikiančiu Lukiškių kalėjimu. „Šiandien tai yra aikštė žmonėms. Matome už mūsų nugarų, kiek yra vaikų, kiek žaidimų, kiek visko. Tai reiškia, kad ši aikštė jau nutrynė visą blogąją istorijos kupros naštą ir iš tikrųjų yra skirta žmonėms. Ir manau, kad tai yra labai gerai“, – teigė prezidentė. Diskusijos dėl šios aikštės likimo vyksta nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo, pernai Kultūros ministerijos skelbtą atranką laimėjo Andriaus Labašausko projektas „Laisvės kalva“, tačiau dalis politikų, visuomenininkų siekia, jog aikštėje atsirastų antrojoje vietoje likusi realistiškesnė Vyčio skulptūra.

