Šiemet šis apdovanojimas bus įteiktas Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui. Per oficialią vakarienę, prieš apdovanojimą, D. Grybauskaitė sakys kalbą. „Man tikrai didelė garbė kalbėti, pasveikinti poną prezidentą, nes turime puikius santykius, Prancūzija yra mūsų strateginė partnerė tiek Europos Sąjungoje, tiek NATO, matome ir Prancūzijos karius pas mus. Tai tikrai didelis man įpareigojimas“, – prieš vizitą LRT radijui sakė valstybės vadovė. „Turime naują lyderį, kuris kaip tik vienus metus yra poste. Turintis viziją, norintis matyti stiprią Europą, (...) kuris supranta ir mūsų regiono poreikius ir iššūkius. Laikau tai didele garbe“, – teigė ji. Pati D. Grybauskaitė 2013 metais gavo Karolio Didžiojo apdovanojimą už indėlį siekiant visos Europos vienybės ir ekonominio stabilumo, tvirtą lyderystę įveikiant sudėtingą finansinę krizę. Pokario metais įsteigtas apdovanojimas yra vienas aukščiausių politinių įvertinimų, kurį skiria Vokietijos Acheno miesto žmonės už ypatingus nuopelnus Europos vienybei, draugystės ir ryšių tarp tautų stiprinimą. Antrojo pasaulinio karo nualintoje Europoje šis apdovanojimas tapo solidarumo ir tarpusavio supratimo simboliu. Karolio Didžiojo apdovanojimas teikiamas už pastangas vienijant Europą. Premija pavadinta Karolio Didžiojo, frankų karaliaus, garbei, kuris jo amžininkų buvo laikomas Europos tėvu, pranešime pažymi Europos Parlamento atstovas Lietuvos žiniasklaidai. Praeityje Karolio Didžiojo apdovanojimas įteiktas popiežiui Jonui Pauliui II, Europos Sąjungos įkūrėjams – Jeanui Monnet, Konradui Adenaueriui, Robertui Schumanui, Didžiosios Britanijos premjerui Winstonui S. Churchilliui, JAV prezidentui Billui Clintonui, Čekijos humanistui ir šios šalies vadovui Vaclavui Havelui, Vokietijos kanclerei Angelai Merkel, Nyderlandų karalienei Beatričei ir daugeliui kitų.











