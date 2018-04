„Ant ministro ir jo šeimos krentantys piktnaudžiavimo šešėliai turi būti išsklaidyti. Kylančios abejonės kompromituoja ne tik ministro, bet ir Vyriausybės reputaciją“, – BNS pirmadienį Prezidentūros perduotame komentare teigia šalies vadovė.

Tuo metu premjeras Saulius Skvernelis praėjusią savaitę sakė išklausęs žemės ūkio ministro B. Markausko pasiaiškinimų dėl jo šeimos ūkininkavimo ypatybių ir tvirtino, kad to jam pakanka.

Taip ministras pirmininkas reagavo į žiniasklaidoje paskelbtą informaciją, kad B. Markausko šeima Klaipėdos rajone ūkininkauja, dalies sklypų šeimininkams nemokėdama nuomos mokesčio.

„Aš matau pono Markausko veiklą kaip ministro veiklą, tai ir vertinu kaip žemės ūkio ministro veiklą, o jo šeimos reikalus ir šeiminius santykius turėtų ponas Markauskas pats ir vertinti“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Naujienų portalas 15min.lt trečiadienį pranešė, kad Trušelių kaime dviejų iš keturių nedidelių sklypų savininkai patvirtino, kad B. Markausko motina Sofija Markauskienė jų sklypais 5–6 metus naudojasi be leidimo. Visais keturiais atvejais nuoma nėra įregistruota Registrų centre.

Vienas žemės savininkų klaipėdietis Ramutis Lėlys teigė pats mokantis žemės mokestį ir nėra suteikęs leidimo ministro šeimai ūkininkauti jo žemėje. R. Lėlys jau kreipėsi į antstolę.

Be to, 15min.lt pranešė, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra ne vienus metus S. Markauskienei mokėjo Europos Sąjungos išmokas už keturis sklypus, kuriuos ji dirba be nuomos sutarčių.

Savo deklaracijoje Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai B. Markauskas yra nurodęs motiną kaip asmenį, dėl kurios gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.