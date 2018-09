„Didžiausi rūpesčiai žmonėms – tai orai. Visi susirūpinę – lis ar nelis“, – žurnalistams Vilniuje ketvirtadienį sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. „Linkiu neprarasti vilties, linkiu melstis už gražų orą, bet jo nepabijoti“, – pridūrė jis. Popiežius šeštadienį lankysis Vilniuje, o sekmadienį – Kaune. Sinoptikai prognozuoja, kad šeštadienį sostinėje smarkiai atvės iki 16 laipsnių, o pirmoje dienos pusėje lis. Trumpalaikis lietus numatomas ir antroje dienos pusėje. Sekmadienio rytą Kaune taip pat gali palyti, o po pietų sinoptikai prognozuoja trumpalaikį lietų. Aukščiausia temperatūra čia sieks 15 – 16 laipsnių. „Temperatūra tikrai nebeturėtų keistis, o lietus (…) gali užsitęsti ir ilgiau, nei prognozuojama dabar“, – BNS sakė sinoptikė Edita Gečaitė.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas teigė, kad į susitikimus su popiežiumi atvyks didžioji dalis kunigų, todėl pasikeis tradicinių sekmadienio pamaldų laikas. „Sekmadienio pamaldos vyks arba šeštadienį vakare, arba sekmadienį vakare. Dienos metu visi kviečiami betarpiškai dalyvauti ten, kur melsis Šventasis Tėvas“, – sakė L. Virbalas. Po vizito Lietuvoje popiežius vyks į Latviją ir Estiją.

