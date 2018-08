Jos taip pat stebisi skeptiška Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderio Gabrieliaus Landsbergio reakcija į frakcijos kolegų Lauryno Kasčiūno ir Audroniaus Ažubalio teikiamą projektą. „Nesuprantame ir nepritariame jaunojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio viešojoje erdvėje išsakytai laikysenai, neva toks įstatymo projektas tarnauja įstatymo autorių pigiam populizmui, neatitinka TS-LKD pozicijos“, – sakoma penktadienį paskelbtame pareiškime. Jį pasirašė Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio atstovai Giedrius Gataveckas ir Ernestas Subačius, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos garbės pirmininkas Jonas Burokas ir kiti aktyvistai. „Manome, kad Sąjūdžio darbų tęsėja save vadinančios partijos lyderis privalo prisiimti moralinę atsakomybę Tautos istorinio teisingumo vykdymui ir tikimės, kad TS-LKD frakcija vieningai palaikys šį įstatymo projektą“, – rašoma pareiškime. „Mes, patriotinių organizacijų atstovai, su džiaugsmu pasitikome šį trečiadienį Seime pristatytą įstatymo projektą, kuriuo siekiama galiausiai įtvirtinti istorinę tiesą ir Lietuvos komunistų partiją aukščiausiu – įstatymo – lygiu pripažinti atsakinga už totalitarinio sovietų režimo nusikaltimų organizavimą“, – teigiama jame. TS-LKD vadovas G. Landsbergis anksčiau BNS sakė nepritariantis dviejų frakcijos atstovų siūlymui LKP pripažinti nusikalstama organizacija ir sakė, kad tokia iniciatyva skaldo visuomenę. „Aš vertinu kaip skaldymą, tuo metu, kai visuomenei reikia idėjų, kurios vienytų, telktų, parodytų žmonėms viltį ir nutiestų kelius į ateitį. Aš asmeniškai nepritariu, tai nėra partijos pozicija, tai tik vieno partijos nario tokia nuomonė, ir neatmesčiau, kad tai yra būdas priminti apie save, ypač besirengiant Europos Parlamento rinkimams“, – teigė konservatorių lyderis. Pataisas registravę TS-LKD frakcijos nariai A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas sako siekiantys istorinio teisingumo. Projektu Lietuvos komunistų partija būtų pripažįstama „nusikalstama organizacija, 1940–1941 metais ir 1944–1990 metais SSRS okupuotoje Lietuvoje įtvirtinusi diktatūrą“. Atgimimo metu, dar iki nepriklausomybės atkūrimo, 1989 metų pabaigoje Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo sovietinės komunistų partijos. 1990 metais LKP pakeitė pavadinimą ir tapo Lietuvos demokratine darbo partija, o vėliau – Lietuvos socialdemokratų partija. 1990–1991 metais tuo pat metu veikė su partijos atsiskyrimu nuo sovietų komunistų partijos nesutikusi Lietuvos komunistų partija, vadinamieji „platformininkai“, siekę grąžinti sovietų valdžią. Dėl perversmo organizavimo partija buvo uždrausta.

