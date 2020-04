Grubliauskas: niekas atsakomybės nesikrato

„Tikrai norėčiau pirmiausia sulaukti šitos komisijos, tiksliau tariant, bent 3 ar 4 komisijų išvadų, apie kurias daug kas kalba ir iš įvairių garsių bokštų. Bet kol kas aš jų nemačiau, girdžiu tik interpretacijas. Natūralu, pamačius tas išvadas, tiek man, tiek, be abejo, ligoninės vyriausiajam gydytojui būtų aiški situacija, kurią nustatė komisija, ekspertai, profesionalai. Tikiuosi, ne šališkai, bet labai dalykiškai ir kompetentingai, tai tada bus galima vertinti tą situaciją, žinant realų vaizdą, o ne vienų ar kitų grupių ar politikų pateikiamas mintis ir vizijas. Tai prieš pradedant nagrinėti ar priimant sprendimus, manau, visiškai logiška matyti turinį to, pagal ką būtų galima priimti sprendimą“ , – LRT laidoje „Dienos tema“ sakė Klaipėdos meras.

Klaipėdos meras teigia, kad niekas atsakomybės nesikrato, bet komisijos išvadų sulaukti būtina, norint priimti sprendimus.

„Šioje vietoje niekas atsakomybės nesikrato, sprendimas turi būti absoliučiai adekvatus tų išvadų rimtumui: įvardytos grėsmės, rizikos suvaldymas ir nesuvaldymas. Jokių dangstymų, protekcijų, atsakomybės vengimo – niekas tikrai nesiruošia to daryti. Dėl to ketvirtadienį į tarybos posėdį kviečiamas V. Janušonis. Tikimės, kad iki to laiko jau bus išvados ir miesto taryba, politikai iš pirmų lūpų galės išgirsti aiškius argumentus, poziciją, galų gale vertinimus, kiek jie sutampa su ministerijos atliktu auditu. Tada jau, turint visą reikalingą informaciją, vienokį ar kitokį sprendimą darysime nevengdami atsakomybės“, – teigė jis.

ELTA primena, kad Klaipėdos universitetinės ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į uostamiesčio savivaldybę, prašydami nušalinti KUL vyriausiąjį gydytoją V. Janušonį.

Profsąjungos pirmininko Dainiaus Budrulio teigimu, COVID-19 epidemijos metu buvo neužtikrintos visiems darbuotojams saugios darbo sąlygos, o pacientams – kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos.

SAM savo ruožtu minėtoje gydymo įstaigoje dėl užfiksuotų koronaviruso atvejų tarp medikų dar praėjusią savaitę pradėjo tarnybinį patikrinimą.

