Meras sakė, kad Klaipėdoje viešbučiuose didelių incidentų nebūta, tačiau įtampos yra.

„Labai vertiname policijos pareigūnų geranoriškumą užtikrinti viešbučių apsaugą, tačiau naudodamasis proga noriu labai aiškiai pasiųsti žinią valstybei, kad policija, turėdama gausybę kitų funkcijų ir prievolių, nesugebės to padaryti, kad ir kaip to norėtų, ir, kad ir kaip profesionaliai jie pasirengę. Reikia kalbėti apie alternatyvius sprendimus – ar tai būtų kariuomenė, ar Viešojo saugumo tarnyba. (…) Vien policijos pajėgomis to padaryti neįmanoma. Tuo labiau, kad saugos tarnybos į tai žiūri skeptiškai“, - sakė V. Grubliauskas.

Suderino bendradarbiavimą su savivaldybėmis

Meras pasidžiaugė, kad suderintas visas planas, kaip bus užtikrinamas atvykusių žmonių gabenimas į savivaldybių vietas.

„Pavyko suderinti taip, kad praktiškai visi keleiviai su automobiliais, jie yra surikiuojami į vieną koloną, ir lydimi policijos pareigūnų juda Kryžkalnio, po to – Kauno, Vilniaus link. Pakeliui policijos ekipažai pasikeičia. Ten jau keičiasi kryptys. (…)

Per vakarykščią parą suderinome, mano galva, logišką savivaldybių bendradarbiavimą regioniniu principu“, – kalbėjo V. Grubliauskas.

Meras kalbėjo, kad keltai kelia specifinius uždavinius. Jis minėjo sulaukęs kreipimosi iš žmonių, kurie atvyksta su šunimi, kuriam reikia priežiūros.

„Atsakymo šiandieną niekas neturi. Kadangi tai yra išskirtinis atvejus, neturiu algoritmo, kaip tai bus sprendžiama, bet nesu įsitikinęs, ar tie viešbučiai, kuriuos turime, tokią paslaugą (apgyvendinimo su gyvūnais) teikia. Todėl reikės spręsti greitai ir operatyviai“, – sakė V. Grubliauskas.

Numatys išimtis karantinavimo tvarkoje

Klaipėda eina tuo pačiu keliu kaip ir Vilnius, numato privalomo karantinavimo savivaldybės surastose patalpose išimtis nėščiosioms ir šeimoms su mažais vaikais, kurie turės sąlygas karantinuotis namuose.

„Mano įsitikinimu būtų labai didelė klaida (šias visuomenės grupes) laikyti viešbučiuose, kuriuose publika būna švelniai tariant labai įvairi“, - sakė Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Uostamiesčio meras šiuo klausimu pasigedo vaiko teisių apsaugos specialistų pozicijos.

Vilnius jau pritaikė išimtis

Delfi primena, kad Vilniaus miestas nusprendė pakeisti privalomo karantinavimo sąlygas šeimoms su vaikais.

Jis teigė dar trečiadienį vėlai vakare informavęs Ministrą Pirmininką ir sveikatos apsaugos ministrą, kad priėmė sprendimą ir dar vakar iš šiltųjų kraštų grįžusio vėlyvo skrydžio vilniečių šeimas paleido karantinuotis joms priimtinose – paprastai jų pačių – patalpose, šeimos iš kitų miestų apgyvendintos saugiai ir bus paleistos šiandien.

„Šeimos turi atitikti šias sąlygas:

turėti saugią ir nuo aplinkinių izoliuotą karantino vietą;

– nurodyti jos adresą ir pasižadėti ten būti 14 dienų;

– sutikti, kad savivaldybės atstovai, viešoji tvarka arba savanoriai bet kuriuo metu galės atvykti ir patikrinti jų buvimą (kol sukursime technologinį sprendimą – aplikaciją);

– neradus jų namuose, prisiimti atsakomybę dėl nuobaudų“, – rašė R. Šimašius.

Pasak mero, kas tokių sąlygų neturi arba su jomis nesutinka, privalės likti savivaldybės skirtose karantinavimo vietose. Baudos už karantinavimosi sąlygų pažeidimą bus griežtos – rizikai vietos čia nėra. Seimui jau būtų laikas susirinkti ir užpildyti šią spragą, sugriežtinant baudas įstatymu, rašė R. Šimašius.