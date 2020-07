Grįžtantiems iš Prancūzijos ir Maltos nuo pirmadienio įvedama privaloma izoliacija

Iš viso Europos „juodajame sąraše“, iš kur atvykstantiesiems privaloma izoliuotis, nuo pirmadienio bus trylika valstybių. Iš dešimties jų atvykti bus galima tik ten esantiems lietuviams, iš trijų – Prancūzijos, Austrijos ir Šveicarijos – dar leidžiama atkeliauti ir užsieniečiams.

Atvykti užsieniečiams nebus leidžiama iš Maltos, Ispanijos, Švedijos, Belgijos, Portugalijos, Rumunijos, Čekijos, Bulgarijos, Liuksemburgo, Kroatijos.

Atskirame Europos ekonominei erdvei nepriklausančių paveiktų šalių sąraše, iš kurių sugrįžus ar atvykus būtina dviejų savaičių izoliacija, yra per 80 valstybių. Be kita to, tarp jų vis dar yra Ukraina, Baltarusija, Rusija, Serbija bei kitos šalys.

Užsieniečių atvykimas į Lietuvą iš trečiųjų šalių yra draudžiamas, išskyrus Vyriausybės numatytas išimtis. Atvykusiems iš tų trečiųjų šalių, kurios įtrauktos į paveiktų šalių sąrašą, privaloma ne tik izoliacija, bet ir tyrimas dėl koronaviruso infekcijos.

Lietuvos oro uostų duomenimis, reguliariai iš Lietuvos į Prancūziją ir atgal skraidina oro bendrovės „Air Baltic“, „Wizz Air“ ir „Ryanair“.

„Air Baltic“ antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais skraidina į Paryžių ir atgal, „Wizz Air“ trečiadieniais ir sekmadieniais skraidina į Nicą, „Ryanair“ – antradieniais ir sekmadieniais į Paryžių, nurodoma oficialiose bendrovių internetinėse svetainėse.

Paveiktų šalių sąraše atsiduria tos šalys, kuriose sergamumo rodiklis yra 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias dvi savaites.

Vyriausioji Lietuvos epidemiologė Loreta Ašoklienė sako, kad Lenkijoje sergamumo rodiklis siekia 15,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų, todėl tikėtina, kad kitą penktadienį į paveiktų šalių sąrašą bus įtraukta ir ji.

„Perspektyvoje girdime, kad pas juos sergančiųjų registruojama vis daugiau, reikia stebėti situaciją, bet rodiklis labai jau arti ribos“, – spaudos konferencijoje penktadienį kalbėjo ji.

Epidemiologės teigimu, jei atvejų skaičius Lenkijoje augs sparčiai, ji į paveiktų šalių sąrašą gali būti įtraukta ir anksčiau.

„Jei labai ženkliai keistųsi, tai galbūt būtų svarstoma“, – aiškino L. Ašoklienė.

Anot jos, Latvijoje ir Estijoje sergamumo rodiklis yra vienodas – 2,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų, Lietuvoje jis siekia 5,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų.