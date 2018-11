Tik Marijampolės, Panevėžio, Utenos apskrityse veikiančios GMP stotys naudojasi Vidaus reikalų ministerijos (VRM) tinklu. Jų išlaidos vienkartinės – kartą įsigijus įrangą, nereikia kas mėnesį mokėti už ryšį ir įrangos nuomą. Didžioji dauguma stočių ryšiui skelbia atvirą konkursą. Privatų ryšį naudojančios Kauno miesto GMP stoties direktorius Nerijus Mikelionis teigė, kad kuriant šią sistemą VRM ryšio tinklas neatitiko GMP dispečerinėms keliamų reikalavimų ir, anot jo, iki šiol neatitinka. Dėl šių priežasčių nuo 2016 metų pereiti prie VRM ryšio sistemos esą nebuvo jokių techninių galimybių. VRM ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) teigia, kad yra parengtas Bendrojo pagalbos centro įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį nuo 2021 metų specialiosios tarnybos naudotų Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninį mobilųjį radijo ryšio tinklą.

