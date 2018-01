„Pamiršau deklaruoti šitą sandorį. Paprašiau padėjėjo, kad deklaruotų, bet nedeklaravo. Šiandien aš deklaruosiu, aš galvojau, kad jis deklaruotas, tas sandoris“, – BNS ketvirtadienį sakė parlamentaras. Tai jis teigė naujienų portalui 15min.lt paviešinus automobilio „Lexus“ įsigijimo detales. Anot portalo, su parlamentaru siejama „Judex“ 2015 metų gegužę lizingu už 32 tūkst. eurų įsigijo automobilį „Lexus“, lizingą įmonė baigė mokėti pernai vasarį. Tą pačią dieną „Lexus“ buvo parduotas – už 21 tūkst. eurų automobilį nusipirko Vilniuje registruota bendrovė „Nordic Via“, o tai yra „Rosneft“ atstovybė Lietuvoje, teigia 15min.lt. Po kelių dienų ši bendrovė išnuomojo automobilį P. Gražuliui, politikas nuomos sandorį deklaravo. Šią mašiną iš „Nordic Via“ jis už 21 tūkst. eurų nusipirko pernai gegužę, tačiau parlamentaro deklaracijoje iki šiol yra įrašyta tik automobilio nuoma. Seimo narys teigė vieną „Nordic Via“ savininkų Marių Svetaką pažįstantis apie 20 metų, tačiau tvirtino neatsimenantis pažinties aplinkybių. Pasak politiko, automobilį verslininkas jam pasiūlė nusipirkti bendrovei ruošiantis stabdyti veiklą. Šiuo metu „Nordic Via“ teisinis statusas nėra įregistruotas, o paskutiniuosius dokumentus Registrų centrui įmonė teikė šių metų birželį. „Aš nebūčiau pirkęs tos mašinos ir po šiai dienai, jei nebūtų sustabdžius šita (...) Mariaus įmonė veiklos. Aš būčiau toliau nuomojęs“, – sakė P. Gražulis. Jis teigė minėtu „Lexus“ važinėjęs ir tada, kai jį turėjo „Judex“, tačiau tai darė tarpininkaujant kitai įmonei „Dožas“. Seimo narys tvirtino per šią įmonę įvairius automobilius besinuomojantis daugiau nei dešimtmetį. P. Gražulis klausimų dėl sąsajų su „Judex“ sulaukė užpernai, teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl galimo maisto saugos kontrolierių piktnaudžiavimo, kai jie galimai netinkamai reagavo į bendrovės „Judex“ maisto produktuose rastas bakterijas. Kaip specialusis liudytojas apklaustas P. Gražulis yra pripažinęs, kad prašė šiuo metu atleisto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo Jono Miliaus pagalbos dėl „Judex“. Visgi jis tvirtino, jog tai darė siekdamas padėti Lietuvos verslui, o ne dėl galimų savo sąsajų su bendrove. Seimo Etikos ir procedūrų komisija pernai liepą 15 parlamentarų pripažino pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą ar deklaracijų pildymo taisykles, kai netiksliai ar pavėluotai deklaravo automobilių nuomos sandorius.

