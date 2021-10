Taip trečiadienį nusprendė Vilniaus apygardos teismas, nesulaukęs P. Pachomovaitės iš anksto suplanuotame posėdyje.

Baudžiamosios bylos nagrinėjimui pirmininkaujanti teisėja Daiva Kazlauskienė paskelbė, kad šaukimas į posėdį P. Pachomovaitei buvo išsiųstas du kartus – rugpjūčio ir rugsėjo pabaigoje, tačiau tik antradienį teismas gavo liudytojo atsakymą, kuriame ji nurodė, jog į ryte vykstantį posėdį neatvyks.

„Jeigu teismas vyktų kokią 16 val., atvykčiau“, – teismui aiškino P. Pachomovaitė. Ji pažymėjo, kad gyvena Kaune, augina mažametį vaiką ir jai, kaip jaunai motinai, šiuo metu yra sudėtingas momentas.

Kai teismas liudytojai pranešė, kad ji kviečiama į posėdį ryte – nuo 9 iki 13 val., o nuo 13 iki 17 val. yra iškviesti kiti liudytojai, P. Pachomovaitė atsakė: „Tada aš negalėsiu atvykti“.

Valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Rolandas Stankevičius teismą ignoruojančią liudytoją siūlė atvesdinti, tačiau teismas tokios griežtos sankcijos kol kas neskyrė, apsiribodamas piniginės baudos paskyrimu.

Kadangi svarbi liudytoja neatvyko į posėdį, teismas nutarė pagarsinti Kaliningrado Veterinarijos tarnybos darbuotojų apklausas, kurias atliko Rusijos pareigūnai. Jie teigė, kad tiriant bendrovės „Judex“ produkciją gaminiuose buvo nustatyta listerijos bakterija, bet vėliau, atlikus papildomus tyrimus, informacija nepasitvirtino. Tarnybos vadovas taip pat prisipažino, kad Kaliningarde buvo susitikęs su vyru iš Lietuvos, kurio vardas yra Petras.

Buvusi P. Gražulio draugė P. Pachomovaitė anksčiau yra dirbusi Kauno bendrovėje „Judex“ sekretore ir komercijos direktore. Ikiteisminio tyrimo metu ji taip pat buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn, tačiau vėliau įtarimai jai buvo panaikinti.

Per kelias apklausas dabar jau buvusi politiko draugė P. Pachomovaitė STT tyrėjams papasakojo ne tik apie artimą draugystę ir net bendrą gyvenimą su P. Gražuliu, bet ir slapta iš bendrovės „Judex“ parlamentarui pervedamas tūkstantines sumas. Maža to, moteris užsiminė, kad jos draugystė su P. Gražuliu nutrūko, kai ši suprato, jog politikas jai nėra ištikimas ir nustojo mokėti įmokas už ką tik šios įsigytą namą.

„P. Gražulis nusiimdavo pinigus iš mano sąskaitos, nes jis turėjo mano kortelę ir visada pranešdavo, taip pat sakydavo, kad jam reikia pinigų, – sakė P. Pachomovaitė. – Kai mes gyvenome kartu, į visa tai žiūrėjau kaip į bendro ūkio vedimą, bet, pašlijus santykiams, manęs tokie dalykai jau netenkino – jis net nesakydavo, kur panaudoja pinigus, mane tai piktino, įtariau, kad yra kita moteris, kurios poreikius jis tenkina finansiškai.“

Garsiojoje koldūnų gamybos bendrovės ir Seimo nario byloje P. Pachomovaitė daugybę kartų buvo apklausta kaip įtariamoji, tačiau vėliau jai įtarimai buvo panaikinti, o pradėtas baudžiamasis persekiojimas buvo nutrauktas. Atsakomybės išvengė ir tuometis „Judex“ generalinis direktorius Rimantas Kičas, jis vėliau pakeitė iš komercijos direktorės kėdės pasitraukusią P. Pachomovaitę – teismui konstatavus R. Kičo kaltę, jam byla buvo nutraukta, o pats atleistas pagal laidavimą. Už jį sutiko laiduoti Kalėjimų departamento Probacijos tarnybos Kauno skyriaus specialiste dirbanti sutuoktinė Laura Kičienė.

Šioje byloje buvo apklaustas ir vieninteliu „Judex“ akcininku esantis Kauno verslininkas Sigitas Mačiulis, tačiau kelerius metus šioje bendrovėje dirbusi P. Pachomovaitė pareigūnams nurodė, kad tikrasis koldūnus gaminančios bendrovės savininkas esą yra Seimo narys P. Gražulis.

„Su Petru susipažinau maždaug 2011 m. vasarą Kaune, vienoje kavinėje, – maždaug metus laiko su juo susitikinėjau, bendraudavau telefonu, – kalbėjo mergina. – Petras visą šį laiką man siūlė dirbti bendrovėje „Judex“, sakė, kad bendrovė priklauso jo draugui ir jis labai norėtų, kad aš ten dirbčiau. Kai 2012 m. pradžioje netekau darbo, sutikau su šiuo pasiūlymu – balandį buvau įdarbinta sekretore. Maždaug po pusantrų metų atsilaisvino bendrovės komercijos direktorės kėdė, mane įkalbinėjo tapti komercijos direktore. Nedrįsau imtis šių pareigų, tačiau Petras žadėjo padėti, sakė, kad pamokys. Kai pradėjau dirbti, supratau, kad P. Gražulis yra neoficialus šios bendrovės savininkas, – kai buvo sprendžiami įmonei svarbesni klausimai, jis dalyvaudavo susirinkimuose, taip pat vaikščiodavo po gamybos cechus, domėjosi visais procesais.“

Mergina neslėpė, kad dirbdama bendrovėje matė dokumentus, kuriuose yra nurodyta, jog 100 proc. bendrovės akcijų priklauso S. Mačiuliui, tačiau tai jos nė kiek nenustebino.

„P. Gražulis per televiziją yra sakęs, kad ši įmonė yra jo, be to, Petras domėjosi įmonės reikalais, daugiau bendravo su direktoriumi R. Kiču – kartais tokiuose susitikimuose dalyvaudavau ir aš, bet manęs paprašydavo išeiti ir jie kabinete likdavo dviese“, – P. Pachomovaitė pareigūnams nurodė, kad su Seimo nariu gyveno „maždaug nuo 2013 m. iki 2015 m.“

„Su P. Gražuliu mes gyvenome kaip partneriai“, – mergina neslėpė, kad su ilgamečiu parlamentaru kalbėdavosi įvairiais klausimais, taip pat – ir apie bendrovės „Judex“ veiklą, prekių eksportą.

„P. Gražulis man duodavo įvairių patarimų dėl įmonės reikalų, tačiau aš visuomet darydavau taip, kaip man atrodė reikalinga“, – P. Pachomovaitė tikino, kad bendrovėje „Judex“ gaudavo maždaug tūkstančio eurų atlyginimą, be to, būdavo pamaloninama premijomis, kurių dydis priklausė nuo pardavimų.

Apie artimus santykius su politiku prabilusi mergina teigė, kad tuo metu, kai P. Gražulis oficialiai skyrėsi su savo žmona, netrukus iš jo sulaukė dar vieno politiko pasiūlymo – dirbti asmenine padėjėja Seime.

„Sutikau ir 2014 m. pradėjau dirbti Petro padėjėja, – pasakojo P. Pachomovaitė. – Seime nuolat nebūdavau, nes nebuvo būtina, o aš Petrui turėjau padėti vykdyti agitaciją, rūpintis įvairiomis agitacijos priemonėmis ir pan.“

Seimo kanceliarija, anot P. Pachomovaitės, atlyginimą jai pervesdavo į banko kortelę, kurią maždaug 2015 m. rudenį paėmė P. Gražulis, – esą šis norėjo išsigryninti pinigų.

„Kai sutikau dirbti padėjėja Seime, su Petru nebuvome kalbėję apie tai, kad jis paims ir panaudos mano darbo užmokestį savo reikmėms, bet taip buvo – kai atidaviau jam savo kortelę, jis maždaug metus imdavo mano darbo užmokestį, – atvirumu pareigūnus stebino P. Pachomovaitė. – Kai jam atidaviau savo kortelę, maniau, kad tai – tik laikinai, juo labiau jog ir Petras kartais man duodavo savo kortelę ir leisdavo nusipirkti kokių nors prekių. Tačiau vėliau man tai nepatiko, todėl banke paprašiau pagaminti dar vieną kortelę ir jau tada stengiausi kuo greičiau pervestus pinigus išsigryninti. Tuo metu gyvenau gerai – savęs nevaržiau.“

Į šią banko sąskaitą, buvusios Seimo nario padėjėjos teigimu, kas mėnesį buvo pervedami pinigai ne tik iš Seimo kanceliarijos, bet ir ji įnešdavo grynųjų, kuriuos jai perduodavo tuometis „Judex“ direktorius R. Kičas, – šias lėšas vėliau bankomate išsigrynindavo P. Gražulis.

Patricija Pachomovaitė ir Petras Gražulis DELFI montažas

Merginos teigimu, buvo daug atvejų, kai politikas skambindavo ir prašydavo kuo greičiau į banko sąskaitą pervesti pinigų, o ji esą negalėjo šiam paprieštarauti, nes P. Gražulis buvo „tikrasis bendrovės savininkas“.

Kaip įtariamoji apklausta P. Pachomovaitė pareigūnams taip pat prisipažino, kad ne kartą iš „Judex“ sąskaitos buvo sumokėta už P. Gražulio keliones į užsienį – Londoną, kai čia jis skrido kartu su sūnumi, taip pat į Kijevą, Stokholmą. Tiesa, bendrovės buhalterijoje gautuose dokumentuose P. Gražulis nefigūravo – kelionių agentūros pateiktose sąskaitose buvo nurodoma tik pinigų suma, o kokiems asmenims perkami bilietai, nurodyti nebuvo būtina. Kad tokie duomenys nepatektų į finansinius dokumentus, pasirūpindavo su agentūros darbuotojais bendravusi P. Pachomovaitė.

Moters teigimu, tuometis „Judex“ direktorius R. Kičas „buvo reiklus finansinėms išlaidoms“, tačiau visą laiką klusniai vykdė P. Gražulio nurodymus.

„Pamenu, kartą pateikiau išlaidų čekį – buvau įsigijusi kvepalus, bet man buvo pasakyta, kad toks čekis netinka ir daugiau jų neneščiau“, – P. Pachomovaitė pažymėjo, jog šį čekį ji esą „pateikė atsitiktinai“, suklydusi.

Paklausta, ar tuometis bendrovės vadovas jai duodavo nurodymų pervesti pinigų P. Gražuliui per jai priklausančią banko sąskaitą, mergina sakė: „Taip, būdavo tokių nurodymų. Pamenu, anksti ryte man paskambino Petras ir paprašė susitikti prie autostradoje esančios degalinės. Šio susitikimo metu jis sakė, kad labai skuba, jam reikia pinigų, nes dabar važiuoja į Gargždus. Sakė, kad jam reikia tūkstančio eurų. Tiek pinigų neturėjau, todėl Petras liepė paskambinti R. Kičui ir pasakyti, kad tokia suma būtų pervesta į mano sąskaitą.“

Šį pokalbį, kaip ir daugelį kitų, telefonu STT pareigūnai yra užfiksavę – jau tuo metu turėjo teismo išduotą leidimą slapta sekti elektroniniais ryšiais perduodamą informaciją. Atrodo, jau tada tarp P. Gražulio ir P. Pachomovaitės santykiai buvo pašliję, nes kalbėdama su R. Kiču ji piktinosi, kad „turėjo anksti keltis, važiuoti susitikti su P. Gražuliu, nors tądien buvo ne darbo diena“. Kai „Judex“ vadovas savo pavaldinės paprašė nuvažiuoti į darbovietę ir atlikti bankinį pavedimą, P. Pachomovaitė atsisakė.

„Aš to niekada nesu dariusi, taip pat neturiu prisijungimo kodų prie sąskaitų, o jeigu ir turėčiau, to nebūčiau dariusi vien dėl savo moteriškų ambicijų“, – merginos teigimu, greičiausiai tą rytą pavedimą atliko į darbovietę nuvažiavęs R. Kičas. O kai pinigai įplaukė į jos sąskaitą, ji pervedė į kitą, kurios kortelę turėjo P. Gražulis, ir apie tai šiam pranešė telefonu.

P. Pachomovaitė neslėpė, kad P. Gražuliui pinigai buvo pervedami daugybę kartų.

„Man beliko tik paklusti dėl tokių dalykų, bet vėliau ėmiau piktintis, priešintis, – per apklausą kalbėjo P. Pachomovaitė. – Aš tada neįžvelgiau jokio kriminalo dėl pinigų pervedimo, nes P. Gražulį visada laikiau įmonės savininku, o direktorius R. Kičas buvo jam pavaldus ir vykdė nurodymus. Be to, mums gyvenant kartu aš Petrui duodavau žodinę ataskaitą apie tai, kokie darbai jau yra nuveikti ir ką dar planuojama įmonėje nuveikti.“

Buvusi P. Gražulio draugė taip pat pabrėžė, kad banke turėjo dvi sąskaitas, bet tik į vieną jų buvo pervedamas atlyginimas ir avansiniai mokėjimai. Bet ne į tą, kuria naudojosi P. Gražulis, – mergina tikino, kad nenorėjo, jog vyras išleistų visus sąskaitoje esančius pinigus.

„Petras pasižymėjo kaip išlaidus žmogus, o aš taip ribodavau jo poreikius, šį būdą aš pati sumąsčiau, – sakė ji. – Man taip pat buvo aktualu kontroliuoti jį dėl išlaidų sumų. Su Petru nenorėdavau pyktis, nes jo kalba yra trumpa ir jis nesiaiškintų, – Petras nepratęs, jog jam moteris ką noras gali pasakyti prieš.“

Per apklausą STT P. Pachomovaitė pareigūnams taip pat prisipažino, kad dar 2016 m. darbdavys jai buvo suteikęs 25 tūkst. Eur paskolą – šiuos pinigus panaudojo savo įsigyjamo gyvenamojo namo pradiniam įnašui padengti banke. Buvusios Seimo nario padėjėjos P. Pachomovaitės gyvenamoji vieta plačiai buvo minima praėjusių metų kovą, kai neįvardijama moteris P. Gražulį apkaltino išžaginimu. Tiesa, vėliau tyrimą atlikę prokurorai paskelbė, kad nenustatė jokio nusikaltimo.

Būtent šis P. Pachomovaitės įsigytas namas ir tapo dar viena priežastimi, dėl ko prasidėjo nesutarimai su P. Gražuliu. Per apklausą ji prisipažino, kad tuo metu pykosi ir su „Judex“ direktoriumi R. Kiču.

„Pykau dėl paskolos pinigų, kuriuos buvau paėmusi namui pirkti, o P. Gražulis nemokėjo įmokų už šią paskolą, nors buvome sutarę, kad jis mokės, – teigė P. Pachomovaitė. – Petras tuo metu su manimi nesikalbėdavo, kai imdavau jį spausti dėl susitarimo padėti išmokėti paskolą, jis man nieko neaiškindavo, todėl įmokas bankui turėjau dengti iš savo pinigų. P. Gražulis man nepadėjo, nors perkant namą tarėmės, kad jis bus mūsų abiejų – bendras.“

Apie šiuos nesutarimus moteris prabilo tuomet, kai jau su P. Gražuliu kartu negyveno, nors, kaip prisipažino P. Pachomovaitė, „buvo bandymai vėl pradėti gyvenimą kartu“.

„Savo nepasitenkinimą susiklosčiusia situacija išsakydavau per R. Kičą – žinojau, kad jie dažnai bendrauja ir šis jam perduos mano emocijas bei nepasitenkinimą“, – buvusi politiko padėjėja tyrėjams nurodė, kad iš P. Gražulio prašė pinigų, nes šis esą buvo koldūnus gaminančios bendrovės savininkas.

„P. Gražulis dalyvavo įmonės veikloje – pradedant technika, baigiant produkcijos receptais ir sveikinimo atvirukais, su juo aš negalėjau nepasitarti net ir smulkiausiu klausimu“, – merginos teigimu, iškilus kokiems nors klausimams, ir „Judex“ direktorius R. Kičas ją nusiųsdavo pas P. Gražulį.

„Manau, kad bendrovės vadovas R. Kičas visus reikalus tvarkė pasitaręs su P. Gražuliu – aš vengiu su juo bendrauti, nes jis buvo labai linkęs mane kontroliuoti, vadovauti, su juo bendraudama jaučiau didelį stresą, – teigė P. Pachomovaitė. – Dėl didelio darbo krūvio ir dėl to, kad su manimi nesiskaitė, 2016 m. gegužės mėn. pabaigoje parašiau prašymą atleisti iš „Judex“ komercijos direktorės ir Seimo nario padėjėjos pareigų. Abu prašymai nebuvo užregistruoti, nes P. Gražulis ir R. Kičas manęs prašė dar pagalvoti, aiškino, kad pasikarščiavau, tačiau aš savo sprendimo nekeičiau. Ir vėliau dar kartą pasakiau, kad išeisiu iš darbo.“

Tuometė „Judex“ komercijos direktorė taip pat prisipažino, kad Seimo narys naudojosi bendrovei priklausančia degalų kortele – ja naudodamasis degalinėse galėdavo įsigyti degalų. Tyrimo metu paaiškėjo, kad politikas degalų įpildavo ir vienai moteriai, kuri apklausos metu prisipažino, jog kartais atvažiuodavo į Vilnių susitikti su politiku, o šis ne kartą jai pasiūlydavo nuvažiuoti į degalinę ir į baką pripylęs degalų nueidavo už juos sumokėti. Beje, pareigūnai nustatė, kad P. Gražulis, įtariama, net 23 kartus panaudojo „Judex“ priklausančią degalų kortelę, – įsipylė degalų už 1,1 tūkst. Eur.

Prokurorai P. Gražuliui pareiškė įtarimus dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, galimai padarytos 2015–2017 m.

„Ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Seimo narys P. Gražulis iš vienos privačios bendrovės galimai siekė gauti ir gaudavo turtinę naudą, neteisėtai veikdamas šios bendrovės interesais, siekdamas, kad bendrovei dėl nustatytų pažeidimų nebūtų uždrausta eksportuoti produkcijos į užsienį, – anksčiau pranešė teisėsauga. – Manoma, kad tokiais savo veiksmais Seimo narys sistemingai ilgą laiką naudojosi savo, kaip aukščiausios valdžios atstovo, statusu ir įtaka, menkino užimamų pareigų prestižą, Seimo bei Seimo nario autoritetą, pažeidė Konstitucijoje įtvirtintus principus ir sulaužė Seimo nario priesaiką, dėl to valstybė patyrė didelę neturtinę žalą.“

Anksčiau pranešta, kad P. Gražulis padėjo tvarkyti šaldytus maisto produktus gaminančios bendrovės „Judex“ problemas, kai Rusijos pareigūnai 2015 m. šios įmonės produkcijoje rado listerijos bakterijų. Prokurorai teigė, kad padėdamas įmonei „Judex“ politikas ne kartą skambino Lietuvos ir Rusijos pareigūnams, dėl „Judex“ problemų buvo nuvykęs į Rusijos Karaliaučiaus sritį, kad paveiktų Rusijos pareigūnus, ragino verslininkus duoti kyšių, prašė pažeisti galiojančias tvarkas, o iš „Judex“ už tai gavo turtinės naudos.

Kad vyko į Kaliningradą su P. Gražuliu, pareigūnams patvirtino ir P. Pachomovaitė.

Įtarimai P. Gražuliui taip pat siejami ir su automobiliu, kurį įsigijo „Judex“, o vėliau neatlygintinai juo naudojosi.