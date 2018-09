Kaip penktadienio vakarą pranešė LNK laida „Labas vakaras, Lietuva“, degalinės darbuotojai apie įvykį pranešė policijos pareigūnams. „Atsiprašau, važiuosiu sumokėti, ačiū, kad sekate mane ir prižiūrite, kad susimokėčiau“, – LNK sakė P. Gražulis. Politikas pripažino buvęs išsiblaškęs, vėliau jis sakė, kad pinigai jau nuskaičiuoti nuo kortelės.











