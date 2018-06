„Pasitaisymui“, – BNS sakė partijos prezidiumo narys Vytautas Kamblevičius. Pasak jo, 8 valdybos nariai balsavo už P. Gražulio narystės sustabdymą, 5 balsavo prieš. P. Gražulis dalyvavo posėdyje ir, pasak V. Kamblevičiaus, kaip visada elgėsi emocingai. „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ketvirtadienį menkysta pavadino nesantuokinio vaiko susilaukusį P. Gražulį ir pasiūlė mesti jį iš partijos. Susiję straipsniai: Po veidmainiškų Gražulio išvedžiojimų – kandūs internautų kirčiai Bus siūloma stabdyti Gražulio narystę partijoje Jis tvirtino, kad P. Gražulis turi daugiau nesantuokinių vaikų. „Aš manau, kad atėjo eilė šalinti jį iš partijos, nes bet kokiam vyrui nedovanotinas yra dalykas kolioti motiną įvairiausiais žodžiais, vadinti turgine, valkata ir visaip kitaip. Jokiam vyrui neleidžiama liepti darytis abortus ir už tai siūlyti pinigus, o paskui dar drįsti meluoti“, – BNS yra sakęs R. Žemaitaitis. Politikas tvirtino, kad P. Gražulis turėtų atsistatydinti ir iš Seimo: „Tiesiog tai yra toks mažas žemo intelekto parazitėlis, kuris kelia gėdą politikai ir gėdą Seimui“. „Atrodo, kad čia ne pirmas vaikas jo nesantuokinis, jis jų turi ne vieną. Tik tiek gal vienom mokėdavo, kitom nemokėdavo, kita moteriškė neapsikentusi yra į Airiją išvažiavusi su dukra“, – kalbėjo „tvarkiečių“ lyderis. P. Gražulis partijos pirmininko pareiškimų apie galimus kitus nesantuokinius vaikus nekomentavo. P. Gražulis ketvirtadienį pripažino su 31-ių palangiške Birute Navickaite šį pavasarį susilaukęs vaiko. Moteris sako sulaukusi politiko spaudimo pasidaryti abortą. Parlamentaras su buvusia žmona Raminta turi keturis vaikus. P. Gražulis sako, kad ateityje gali trauktis iš partijos, jei kitų partijos organai priims jam nepalankus sprendimus. „Jokio didelio praradimo nematau. Lauksiu kongreso, jeigu kongrese dominuos R. Žemaitaitis, aš tikrai tokioje partijoje nebūsiu. Manęs nereiks išmesti, aš pats išeisiu, šitokiai R. Žemaitaičio politikai aš nepritarsiu“, – BNS šeštadienį sakė P. Gražulis. Jis sakė nežinantis, prie kokios partijos šlietųsi, ką veiktų.











517 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.