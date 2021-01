Centro teigimu, su protrūkiu Antavilių pensionate siejami 291 atvejai (222 gyventojai, 69 darbuotojai).

Per praėjusią parą naujas protrūkis fiksuotas Kelmės rajono Liolių socialinės globos namuose, kur koronavirusinė infekcija patvirtinta 11 gyventojų ir trims darbuotojams.

Taip pat naujas protrūkis registruotas Zarasuose veikiančioje kepykloje, kur infekcija iš viso šiuo metu patvirtinta aštuoniems darbuotojams.

Be to, šeši nauji ligos atvejai registruoti Ignalinos rajone veikiančiuose Mielagėnų palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiniuose globos namuose. Iš viso su šiuo židiniu nuo sausio pradžios siejama per 70 COVID-19 infekcijos atvejų.

NVSC teigimu, liga ir toliau plinta Ukmergės rajono Jasiuliškių socialinės globos namuose, kur nuo lapkričio vidurio registruoti 289 infekcijos atvejai, įskaitant antrinius darbuotojų ligos atvejus šeimose, Panevėžio Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose, kur nuo metų pradžios registruoti 24 infekcijos atvejai.

Nauji susirgimai taip pat registruojami protrūkiuose Varėnos globos namuose, Šilutės rajone veikiančiuose Macikų socialinės globos namuose, Vilkaviškio rajone įsikūrusiuose Didvyžių globos namuose, Kalvarijos globos ir užimtumo centre.

Be to, praėjusią parą nauji ligos atvejai nustatyti protrūkiuose žuvies perdirbimo įmonėje Raseiniuose, medicininės įrangos gamybos įmonėje Pabradėje, dažymo įmonėje Vilniuje, jūrų įmonėje Klaipėdoje, Vilniaus viešojo transporto įmonėje, Šilutės baldų gamybos įmonėje, Šakių šilumos įmonėje, Marijampolės siuvimo įmonėje, lentpjūvėje Prienų rajone, siuvimo įmonėje Visagine.

Taip pat registruoti atvejai, kurie yra siejami su protrūkiais Vilniaus Santaros klinikose, Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, Trakų rajono Onuškio Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Vilniaus Vilkpėdės ligoninėje, Vilniaus miesto greitosios medicinos pagalbos brigadose, Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje, Plungės rajono savivaldybės, Anykščių, Visagino ligoninėse, Kupiškio Pirminės sveikatos priežiūros centre.

Nauji susirgimai nustatyti ir židiniuose Kazlų Rūdos lopšelyje–darželyje „Pušelė“, Utenos mokykloje-vaikų darželyje „Varpelis“, Kauno vaikų globos namuose.

Su protrūkiais šeimose yra susiję 246 nauji susirgimai.

NVSC duomenimis, 274 naujai susirgusių žmonių užsikrėtimo aplinkybės nėra žinomos.

Statistikos departamento duomenimis, praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 1694 nauji COVID-19 atvejai.

Per praėjusią parą, anot epidemiologų, izoliuoti 1727 asmenys, iš viso izoliacijoje, įskaitant žmones, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, šiuo metu yra 91 tūkst. 14 asmenų.