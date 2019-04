Tačiau grįžus į aplinką, kur girtaujama, anot specialistų, jos laukia didžiuliai iššūkiai.

„Naujiena gera, ji nori priimti specialistų pagalbą, bendrauja, tad tęsime darbą ir žiūrėsime, kaip seksis, – DELFI sako Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovas Andrejus Pavlovskij.

Kol kas moteris neketina keisti gyvenamosios vietos. Nors sugyventinis jos ligoninėje nelankė, moteris pasirinko grįžti pas jį, o ne vykti pas mamą į Telšių rajoną. Vaiko teisių specialistai dabartinę jos gyvenamą vietą įvardijo kaip visiškai netinkamą auginti kūdikį. Be to, čia moters laukia pagundos – tame pačiame name gyvena girtaujantys asmenys. Sugyventinis taip pat linkęs išgerti.

Specialistai žada stebėti moterį ir jai padėti, jei tik norės keisti gyvenimo būdą. Nors nuotaikos ir optimistinės – moteris žada susiimt, vaiko teisių apsaugos specialistai neslepia, kad moters aplinkoje daug pagundų paslysti.

Jei ji norės keisti ne tik gyvenimo būdą, bet ir gyvenamąją vietą, A. Pavlovskij sako, kad viskas įmanoma. Pusantros valandos su specialistais bendravusiai moteriai paaiškinta, kad yra galimybė persikelti ir į Telšių krizių centrą, jei ji pajus, kad dabartinė aplinka yra per daug nesaugi, galima kreiptis ir į savivaldybės pagalbos ir prašyti socialinio būsto.

„Viskas priklauso nuo pačios moters noro, tada galima daug ką padaryti. Suprantame, kad ji tik neseniai grįžo ir jai dar gana sunku. Tačiau pagalba šalia. Net ir surinkti vaikui kraitelį galima labai greitai, čia mažiausia bėda. Jau turime geros patirties, kai esame surinkę per dieną. Šiai diena laukiame šviesaus rytojaus, kad ji nepaslystų. Viskas jos rankose. Noras, kuris išreikštas žodžiu, ar pasiteisins, tai jau parodys laikas“, – atvirauja A. Pavlovskij.

Anot DELFI pašnekovo, specialistai planuoja porą savaičių kasdien bendrauti su moterimi ir ieškoti geriausio sprendimo tiek jai, tiek kūdikiui.

DELFI primena, kad prieš savaitę į Klaipėdos universitetinę ligoninę atvežta girta besilaukianti moteris, kuriai nustatytos 2 prom. alkoholio, pagimdė dvigubai girtesnę mažylę. Visą nėštumą moteris nesikreipė į medikus, kūdikio laukimo laikotarpiu, medikai įtaria, kad vartojo alkoholį be perstojo.

Medikai išgelbėjo naujagimės gyvybę, ją detoksikavo. Tačiau, tai, kad kūdikis išgyveno, net ir patyrę specialistai vadina stebuklu.

Visgi prognozės dėl kūdikio raidos liūdnos. Nors jie išryškės tik vaikui augant, medikai sako, kad gimusiai mergytei akivaizdžiai pažeistos smegenys.

Moterimi susidomėjo ne tik Vaiko teisių apsaugos specialistai, bet ir pareigūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dar įsčiose buvusio kūdikio sunkaus sveikatos sutrikdymo per neatsargumą (BK 137 str. 1 dalis).