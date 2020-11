„Reikia pradėti nuo to, dėl ko padariau tokį pareiškimą. Per dvylika praėjusių Seimo kadencijų buvo sprendimai, kurie pažeidė mūsų opozicijos Seime teises iki tiek, kad frakcija, kuri yra tris kartus didesnė negu keturios kitos, neturi savo atstovavimo Seimo vadovybėje, o turi tie, kurie turi mažiau, o mes likome be atstovavimo Seimo vadovybėje.

Tai buvo pirmas etapas, antras etapas buvo šiandien, kai mes pamatėme, kad yra Seimo statuto pataisos, kurios numato, kad iš opozicijos atimama galimybė skirti Seimo audito pirmininko ir biudžeto pirmininko ar pavaduotojo pareigas“, – savo sprendimą aiškino R. Karbauskis.

„Šiame Seime buvo sąmoningai padarytas sprendimas, kad opozicija negautų pagrindinių savo parlamentinės kontrolės instrumentų. Šiandien ryte mūsų frakcija pasakė, kad mes iš viso nedalyvausime jokių komitetų vadovybėse, jokių koalicjų vadovybėse ir seniūnų sueigoje.“

„Mano sprendimas yra protestas prieš šios valdančiosios daugumos elgesį. Jeigu aš šiandien to nepadaryčiau, aš jiems neduočiau galimybės viską atžaisti atgal. Aš dabar daviau tokią galimybę. Jie viešai mini, kad didžiausia problema esu aš.“

Paklausus, kodėl R. Karbauskis nenori dirbti opozicijoje, politikas tikino, kad jo, kaip partijos pirmininko funkcijos, nesikeičia.

„Mes labai pozityviai buvome nusiteikę dirbti opozicijoje, mes turime suformuoti šešėlinę Vyriausybę. Atitinkamai mano funkcija, kaip partijos pirmininko, lieka ta pati. Aš pavedžiau Sauliui Skverneliui formuoti šešėlinę Vyriausybę. Tos funkcijos, kurios yra man duotos kaip partijos pirmininko, visiškai nekinta“, – laidoje taip pat sakė R. Karbauskis.

„Tada, kai mane spaudžia į kampą, aš daraus dar aktyvesnis“, – pridūrė R. Karbauskis.

Majauskas: prašau Karbauskio dirbti konstruktyviai

Konservatorius Mykolas Majauskas laidoje tikino, kad tikėjosi, kad Seimo darbo pradžia bus kitokia.

„Aš pats visiškai kitaip šiandien įsivaizdavau Seimo darbo pradžią. Tikrai galėjome dirbti konstruktyviai, momentais gal ir per daug užlankstėme, momentais kolegos iš opozicijos galbūt per daug karščiavosi. Manau, kad nereikia švaistytis mandatais, vis tiek žmonės pasitikėjo, rinko, tikrai nebūtina šantažuoti. Net jeigu Ramūnas Karbauskis pasitrauks iš Seimo, pasaulis neapsivers ir mes dirbsime toliau, bet mes galime dirbti toliau ir tai nėra būtinas sprendimas.

„Aš prašau Ramūno Karbauskio dirbti konstruktyviai. Man atrodo, kad to iš jo tikisi žmonės, kurie už jį balsavo. Nebūtina šantažuoti ir susireikšminti. Man atrodo, kad galime dirbti kartu, galime kalbėti ir kalbėtis apie papildomą Seimo vicepirmininką“, – sako M. Majauskas.

Politologas: valdančioji dauguma padarė didelę klaidą

Politologo Kęstučio Girniaus nuomone, valdančioji koalicija jau pačioje darbo pradžioje padarė didelę klaidą.

„Manau, kad tai nėra didelė krizė, nes frakcija bus tokia, kokia buvo, bet manau, tai rodo, kad naujoji valdančioji dauguma padarė didelę klaidą.

Ta prasme, kad jie ateina į valdžią ir būtų idealu, jeigu jie kalbėtų apie naujas viltis, planus, ką jie darys, kokios problemos, o dabar viskas susiveda į asmeninius ginčus, kurie buvo sukelti valdančiosios daugumos, kai jie nutarė nepritarti Norkienės kandidatūrai“, – svarstė K. Girnius.

Anot politologo K. Girniaus, vis tik didelių pokyčių valstiečių gretose artimiausiu metu nereikėtų tikėtis.

„Valstiečių išsivalymas įvyko prieš rinkimus, kai daugelis žmonių atkrito. Tai čia didelio poveikio nebus. Labai gaila, kad taip prasideda naujos būsimos Vyriausybės Naujo Seimo darbas – gėda abiem pusėms“, – sako politologas.