„Dotaciją, kuri buvo atimta iš mūsų, aš ją siūlyčiau vertinti ne kaip nuosprendį, kaip įvertinimą, kad mes esame grėsmė, tiems kurie dalija nepamatuotus pažadus, tiems, kurie manipuliavo, tiems, kurie melavo. Mes esame grėsmė nusistovėjusiai prekybos postais sistemai, nusistovėjusiai prekybos interesais po kilimais sistemai. Mes esame pajėgi politinė jėga, kuri pajėgi tai pakeisti ir pakeisti žmonių vardu“, - per konferencijoje Vilniuje kalbėjo partijos vadovas.

Jis teigė, kad šiuo metu politinės partijos ir politinė sistema išgyvena pokyčių ir virsmo laiką: vienos renkasi skaldymosi ir skirstymosi kelią, kitos renkasi naujų darinių kūrimą.

„Socialdemokratai daugiau nei prieš metus pasirinko pokyčių kelią. Per šiuos metus mes įveikėme mūsų penkių žingsnių pokyčių programą. Šiandien bus svarstoma šios programos kulminacija, bus svarstoma vizija Lietuvai, tikiu, bus priimta kaip kairysis kelias Lietuvai. Per pastaruosius metus mes daug atsiprašinėjome tačiau šis etapas baigėsi“, – per konferenciją sakė G. Paluckas.

Konferencijoje dalyvavo apie 700 partijos narių.

„Pažiūrėkite vieni į kitus, ką jūs matote? Jūs matote jėgą, tikrą socialdemokratų jėgą, socialdemokratų žmones!“, – šaukė susirinkusiems partijos vadovas.

Po jo klausimo iš salės pasigirdo dalyvių balsai, kad jie mato tik tamsą. Partijos renginys vyko „Litexpo“ rūmų salėje, joje nedegė šviesa, buvo apšviesta tik scena su dideliu ekranu, skambėjo šiuolaikiška muzika.

Kaip skelbė BNS, dėl šiurkščių pažeidimų per Seimo rinkimų kampaniją opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija negaus valstybės dotacijos už antrąjį šių metų pusmetį. Neskirti valstybės lėšų šiai partijai balsavo 11 Vyriausiosios rinkimų komisijos narių, vienas susilaikė.

Nutarta, kad Lietuvos socialdemokratų partija negaus vieno pusmečio dotacijos – 505 tūkst. eurų. Pinigai bus grąžinti biudžetui.

Taip pat pripažinta, kad prieš dvejus metus per Seimo rinkimus partijos padaryti finansiniai pažeidimai yra šiurkštūs.

Konstatuota, kad partija kaip savo rinkimų išlaidų nenurodė 100 tūkst. eurų arba 13,51 proc. limito politinės kampanijos išlaidų. Pats limitas viršytas 20,59 procento.

Partija deklaravo Seimo rinkimams 2016 metais išleidusi 790 tūkst. eurų, nustatytas limitas siekė 740 tūkst. eurų.

Atlikusi Socialdemokratų partijos parlamento rinkimų finansų analizę, VRK nustatė, kad lėšų rinkimams partija savo skyriams skyrė dar neprasidėjus politinei kampanijai, kandidatai apmokėjo ne savo, o partijos ar kitų kandidatų politinę reklamą, sudarytos fiktyvios sutartys dėl konsultacijų, š tiesų sumokant už kitas paslaugas, už dalį išlaidų mokėta ne iš politinės kampanijos sąskaitos, nors tai buvo su rinkimais susijusios išlaidos.

2016 metais Lietuvos socialdemokratų partija buvo valdančioji partija.

VRK partijoms paskirstė 2,2 mln. eurų. Iš viso partijoms šiemet valstybės biudžete skirta 5,5 mln. eurų.

Opozicinė Socialdemokratų partija turi per 17 tūkst. narių. Jos gretos šiek tiek sumažėjo, kai pasipriešinę sprendimui palikti valdančiąją koaliciją atskilo dalis Seimo senbuvių ir šiemet įkūrė Lietuvos socialdemokratų darbo partiją.

Apklausos rodo, kad Vilniaus vicemero G. Palucko vadovaujama Lietuvos socialdemokratų partija lapkritį gavo tik 5,6 proc. apklaustųjų balsų. Spalį už ją ketino balsuoti 7,2 proc. rinkėjų.