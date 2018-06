Vakar, baigiantis darbo dienai, STT pareigūnai apsilankė ir judėjimo „Kartu“ būstinėje Panevėžyje. Neoficialiomis žiniomis, judėjimo būstinę krėtė net penki ginkluoti pareigūnai. Kratos metu iš būstinės paimti finansiniai dokumentai. Beje, kai vakar Panevėžyje buvo krečiama „Kartu“ būstinė, Vilniuje STT kaip liudytoją apklausė ir judėjimo „Kartu“ lyderį Seimo narį Povilą Urbšį. „Aš kaip suprantu, tyrėjus domino viešieji pirkimai, susiję su viešinimo paslaugomis ir sociologiniais tyrimais“, – BNS po apklausos sakė P. Urbšys. „Jeigu vienaip ar kitaip ta politinė jėga siejama su Povilo Urbšio pavarde, tai aš turėjau būti apklausiamas“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Panevėžio skandalas įsibėgėja: STT apklausė Urbšį Skaidrumo šaukliui Urbšiui – nemalonumai: jei būčiau vadovavęs Panevėžiui, mero sūnaus per patrankos šūvį nebūtų projektuose Politikas apklaustas tyrime, kur įtarimai dėl korupcijos pareikšti Panevėžio merui Ryčiui Mykolui Račkauskui, jo patarėjai Gintarei Maskoliūnienei ir trims verslo atstovams. R. M. Račkauskas Panevėžio meru 2015 metais buvo išrinktas kaip judėjimo „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“ atstovas. Kilus nesutarimams su P. Urbšiu iš šio judėjimo pasitraukė beveik visa savivaldybės tarybos frakcija, įskaitant patį merą. P. Urbšys paragino Panevėžio merą bendradarbiauti su teisėsauga ir atsakyti į klausimus. Jis tvirtino jaučiantis atsakomybę už susidariusią padėtį. Jis pabrėžė vertinantis R. M. Račkausko indėlį atveriant savivaldybę gyventojams ir toliau tvirtino svarstantis kitais metais dalyvauti Panevėžio miesto mero rinkimuose. P. Urbšys sako, kad krata buvo atliekama antradienio vakarą, tuo pat metu, kai jis pats buvo apklausiamas STT pareigūnų Vilniuje. P. Urbšys tikino, kad nei jis pats, nei judėjimas „Kartu“ su minimomis įmonėmis nėra susijęs bei garantavo, kad pareigūnai ieškotų dokumentų nerado. „Apie tai, kad meras ir savivaldybė yra sudariusi sutartis su minėtais subjektais, irgi jokios informacijos nebuvo. Nesuprantu, kokių jie duomenų turi, jei nebuvo jokio – nei tiesioginio, nei netiesioginio kontakto. Man susidaro įspūdis, kad veikiama šiek tiek „rutiniškai“ – kažkas turi prielaidą ir tikrinama. Bet tyrimai atlikinėjami ne pagal prielaidas, pagal surinktus duomenis“, – aiškino P. Urbšys. Jį taip pat nustebino, kad kratą atliko penki ginkluoti pareigūnai. „Kai aš buvau vadovu, suprasdavau vieną dalyką: perteklinis jėgos naudojimas gali būti interpretuojamas kaip perteklinis spaudimas (...), susidaro įspūdis, kad tyrimo metu lyg norima dirbtinai prikergti judėjimą ir visuomeninį rinkimų komitetą“, – aiškino parlamentaras. Teisėsaugos vykdomame tyrime R. M. Račkauskui pareikšti įtarimai prekyba poveikiu bei piktnaudžiavimu tarnyba, mero patarėjai ir verslo atstovams – prekyba poveikiu. STT įtaria, kad Panevėžio miesto savivaldybėje galimai buvo piktnaudžiaujama tarnyba ir duodami neteisėti nurodymai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. BNS žiniomis, STT pareigūnų akiratyje atsidūrė viešieji pirkimai, susiję su Aukštaitijos sporto komplekse planuojamu 50-ies metro plaukimo baseinu, taip pat požeminių konteinerių bei savivaldybės rinkodaros programos „Atsinaujinantis Panevėžys“ konkursai.

