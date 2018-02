Europos teisės departamentas siūlo Vyriausybei pritarti tokiai pozicijai, ji bus siunčiama ES Teisingumo Teismui. Šis teismas savo ruožtu vertina Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) kreipimąsi jo nagrinėjamoje „Baltic Media Alliance“ byloje. –Rusiškas televizijas valdanti žiniasklaidos grupė prašo Lietuvos teismo pripažinti, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) 2015-ųjų įpareigojimas Lietuvos operatoriams perkelti kanalą „RTR Planeta“ į mokamus paketus prieštarauja ES teisei. VAAT klausia ES teismo, ar europinei teisei neprieštarauja Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, kurios ir leido komisijai priimti tokį sprendimą. Europos teisės departamento parengtoje išvadoje pabrėžiama, kad ES Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva apibrėžia tik tuos atvejus, kai šalis narė siekia ne riboti, o stabdyti programos transliavimą ar retransliavimą. Tuo metu „priemonės, kitokiu būdu ribojančios programų priėmimo laisvę ir jų perdavimą“, anot Lietuvos teisininkų, gali būti taikomos remiantis valstybės narės nacionaline teise, šiuo atveju – Visuomenės informavimo įstatymu. Šis įstatymas numato, kad ribojimai, t. y. įpareigojimas perkelti programą į mokamą paketą, gali būti taikomi nesilaikant direktyvoje numatytos sudėtingos informavimo ir derinimo procedūros. LRTK praėjusią savaitę dėl pasikartojančių pažeidimų nusprendė įpareigoti transliuotojus Lietuvoje metus nerodyti „RTR Planeta“. Lietuvos transliuotojai dar 2015-aisiais buvo įpareigoti perkelti „RTR Planeta“ į mokamų programų paketą, tačiau po Europos Komisijos signalų, kad gali būti pažeista ES teisė, LRTK ribojimą atšaukė. Anksčiau draudimai retransliuoti taikyti ir kitiems rusiškiems kanalams. Didžiojoje Britanijoje registruota „Baltic Media Alliance“ valdo kanalus „Pirmasis Baltijos kanalas“ (PBK), „Pirmasis Baltijos muzikinis kanalas“, „REN TV“, „NTV Mir“, „Karuselė“ ir kitus.











