Planuojama, kad jis pareigas pradėtų eiti balandžio 25 dieną. Tam dar turi pritarti Vyriausybė, o prezidentė pasirašyti dekretą. Lietuvos atstovybė Švedijoje šiuo metu neturi nuolatinio vadovo. Nuo sausio pradžios iš pareigų atšauktas Algimantas Rimkūnas. Laikinojo reikalų patikėtinio pareigas eina Ernestas Mickus. G. Čekuolis 1992–1994 metais yra dirbęs Lietuvos ambasados Švedijoje patarėju. Jis taip pat yra ėjęs ambasadoriaus Ispanijoje, Prancūzijoje pareigas, buvo užsienio reikalų viceministras, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius. Ambasadorius Lietuvoje skiria prezidentas Vyriausybės teikimu ir pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui.

