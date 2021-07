100 tūkst. gyventojų per 14 dienų Vilniaus mieste jau tenka 104 atvejai, teigiamų tyrimų dalis siekia 2,4 procento.

Į raudoną zoną taip pat patenka Kaunas, Klaipėda ir Šiauliai.

Visa šalis kol kas patenka į geltoną B2 COVID-19 zoną – 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 91,4 atvejo. Liko vos vienas žingsnis, kad Lietuva pasiektų raudoną COVID-19 zoną. Dar vakar bendras sergamumas visoje šalyje siekė kiek per 80 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

Kitas Statistikos departamento pateikiamas žemėlapis taip pat nerodo jokių pozityvių ženklų. Pandemija veržiasi beveik visose šalies savivaldybėse.

Liepos 29 dienos sergamumo statistika. © Statistikos departamento nuotr.

Praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 380 naujų koronaviruso atvejų, nuo šios ligos mirė vienas žmogus, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas.

14 dienų naujų atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų pakilo iki 91,4, o teigiamų diagnostinių testų dalis per parą ūgtelėjo iki 2,5 procento.

Šalyje atlikti 6444 molekuliniai (PGR) ir 7718 antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 282 tūkst. 39 žmonės, iš jų tebesergančių per parą padaugėjo iki 2348.

Nuo šios ligos iš viso mirė 4413 žmonių, tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejamos 9026 mirtys.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 136 COVID-19 pacientai, 15 iš jų – reanimacijoje, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas.

Palyginti su ankstesne para, ligonių gydymo įstaigose padaugėjo.

Deguonis papildomai tiekiamas 111 žmonių, aštuoniems pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija.

Per parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 22 žmonės.

Praėjusią parą nuo koronaviruso paskiepyti 16 tūkst. 475 žmonės: 11 tūkst. 343 iš jų gavo pirmą, o 5132 – antrą skiepo dozę, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas.

Šalyje nuo COVID-19 mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyti 1 mln. 385 tūkst. 66 žmonės, visiškai – 1 mln. 227 tūkst. 225.

Mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta 55,4 proc. vyresnių nei 80-ies gyventojų, 70,2 proc. – 75–79 metų gyventojų, 73 proc. – 70–74 metų gyventojų ir 72,1 proc. – 65–69 metų gyventojų.

55–64 metų grupėje paskiepytųjų yra 63,5 proc., 45–54 metų grupėje – 58,1 proc., 35–44 metų grupėje – 56,7 proc., 25–34 metų grupėje – 49,2 proc., 16–24 metų grupėje – 47,2 proc. gyventojų. 12–15 metų vaikų paskiepyta 14,2 procento.

Dalis šių reikšmių per parą paaugo viena ar keliomis dešimtosiomis procentinio punkto.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepą nuo koronaviruso yra gavę 49,6 proc. žmonių – 0,5 procentinio punkto daugiau nei para anksčiau. Skaičiuojant vien pilnamečius, paskiepyta 58,9 proc. gyventojų.

Iš viso Lietuva yra sulaukusi 3 mln. 501 tūkst. 625 skiepų dozių, iš jų sunaudotos 2 mln. 532 tūkst. 634 dozės.

Nepanaudota šiuo metu per 968 tūkst. vakcinos dozių.