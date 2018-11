„Artėja sisteminė pakuočių atliekų tvarkymo krizė. Tai prasidėjo su UAB „Metrail“ byla, kai tūkstančiai Lietuvos įmonių buvo kolektyviai nubaustos baudomis iki 30 milijonų eurų už vieno AM prižiūrimo ir licencijuojamo perdirbėjo fiktyvų metalo ir elektronikos atliekų sutvarkymą. 11 mėnesių trunkančios taikos sutarties derybos tarp AM ir 1800 įmonių atstovaujančių asociacijų - rezultato neatnešė. Visiškai tikėtina, kad nesiimant skubių priemonių, kas šešta šalies įmonė gaus „įspūdingas“ baudas už nesutvarkytas pakuočių atliekas. Dalis nekaltų įmonių gali ir bankrutuoti. Todėl kreipiausi į LVAT norėdamas išaiškinti, ar AM yra teisi kolektyviai bausdama tvarkingas šalies įmones, už kitų įmonių galimai neteisėtą veiklą“, - sakė S. Gentvilas.

Praėjusią savaitę S. Gentvilas inicijavo neeilinį Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdį, kuriame FNTT ir STT vadovai patvirtino, kad pradėti papildomi ikiteisminiai tyrimai dėl AM licencijuotų atliekų tvarkytojų fiktyvios veiklos, prilygtų jau kartą įvykusiam UAB „Metrail“ skandalui. Tai reikštų papildomą dokumentų naikinimą už sutvarkytas pakuočių atliekas ir papildomus aplinkos taršos mokesčius Lietuvos gamintojams ir importuotojams.

„Nuo UAB „Metrail“ skandalo pradžios AM neauditavo licencijas išduodančios Aplinkos apsaugos agentūros veiklos, nepasiūlė nė vieno įstatymo pakeitimo ir kol kas nesiima jokių sisteminių sprendimų, kad užkirstų kelią naujiems fiktyvaus pakuočių tvarkymo skandalams. Todėl šiandien bet kuri Lietuvos įmonė rizikuoja mokėti milžiniškus aplinkos taršos mokesčius“, - kritikavo AM parlamentaras.

Jo teigimu, AM patvirtinti pakuočių atliekų tvarkymo aprašai nėra teisingi. Ir nors dalis baudų - apie 11 milijonų eurų jau sumokėtos, būtina išaiškinti ar 13 tūkst. Lietuvos gaminančių ir importuojančių įmonių turi atsakyti už Aplinkos apsaugos agentūros darbo broką prižiūrint licencijuojamus atliekų tvarkytojus. Parlamentarui kelia abejonių skiriamų baudų teisinė argumentacija. Pasak S. Gentvilo, pakuočių atliekas tvarkančios įmonės neturėtų glaistyti ministerijos klaidų.

Seimo narys pabrėžė, kad didžioji dalis Lietuvos gamintojų ir importuotojų įmonių įvykdo ministerijos nustatytas užduotis sutvarkyti 60-70 proc. savo pakuočių atliekų ir dalis įmonių jau vykdo aukštesnius uždavinius nei iškėlusi AM ir Europos Sąjunga.

„Įmones vienijančios asociacijos žada siūlyti sisteminius sprendimus, kaip turėtų būti pertvarkyti pakuočių atliekų tvarkymo sektoriaus teisės aktai. Jeigu ministerija imtųsi šių pakeitimų, įmonės neatmeta galimybės vykdyti ir didesnius įsipareigojimus nei šiuo metu numatyta Europos Sąjungos ir Vyriausybės“, - pridūrė S. Gentvilas.