Parlamentaras tvirtino pasigedęs informacijos apie verslo įtaką kitoms partijoms. „Man norėjosi visapusiškesnio įvertinimo, (...) kad ir „valstiečių“ kontaktai su „Agrokoncernu“ būtų įvertinti, kad ir konservatorių kontaktai su kai kuriomis verslo grupėmis būtų detaliau paanalizuoti“, – BNS sakė parlamentaras. Visgi jis teigė, kad komiteto tyrimas buvo reikalingas, nors jo išvadose dėmesio dėl santykių su koncernu „MG Baltic“ sulaukė ir patys liberalai: „Traktuojame, kad tiesos akimirka yra reikalinga visiems“. Susiję straipsniai: Landsbergis: būtina sustabdyti šiandien vykdomas panašias neskaidrias koncernų įtakos schemas Parlamentinis tyrimas dėl verslo poveikio politikai: svarbiausi pasiūlymai E. Gentvilas tvirtino tyrime taip pat pasigedęs detalesnės analizės, kokią įtaką politiniams procesams Lietuvoje daro rusiškas verslas. Jis sakė, kad tyrimo išvadose pateiktos rekomendacijos teisėsaugai ir Vyriausybei yra „silpnokos“. NSGK konstatavo, kad „MG Baltic“ prieš daugiau nei dešimtmetį ėmėsi įgyvendinti politinį scenarijų, pagal kurį siekta įkurti naują, koncerno interesus tenkinančią liberalų partiją. Komitetas nurodė, jog Liberalų sąjūdis yra „artimai susijęs“ su koncerno vadovais. Prieš kelias savaites žiniasklaidoje paskelbtoje parlamentarams pateiktoje Valstybės saugumo departamento (VSD) pažymoje apie „MG Baltic“ įtaką politiniams procesams buvo rašoma, kad Liberalų sąjūdžio kūrimas buvo „MG Baltic“ projektas. Taip pat teigta, jog partija yra kontroliuojama koncerno.

E. Gentvilas teigė, kad formuluotė Liberalų sąjūdžio atžvilgiu buvo sušvelninta tiek, kiek įmanoma. „Aišku, galėčiau sakyti, kad norėtųsi dar švelnesnės formuluotės, bet kai mūsų vienas ar net du buvę vadovai šiandien yra kaltinami dėl galimų korupcinių santykių su „MG Baltic“, bet koks mūsų reikalavimas dar labiau švelninti formuluotę atsiremtų į šitą faktą“, – sakė Seimo narys. „Todėl mes labai didelių kaprizų negalėjome rodyti, o kalbant apie partijos kūrimosi laikotarpį, aš ir toliau sakau, kad mes nesame įkurti: mes patys nusprendėme susikurti“, – pridūrė jis. Birželį Vilniaus apygardos teisme bus pradėta nagrinėti baudžiamoji byla, kur koncernui „MG Baltic“, jo buvusiam viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui, Liberalų sąjūdžiui, Darbo partijai, buvusiems liberalų ir „darbiečių“ lyderiams Eligijui Masiuliui ir Vytautui Gapšiui, buvusiam Seimo nariui Šarūnui Gustainiui ir dabartiniam parlamentarui Gintarui Steponavičiui pateikti kaltinimai politine korupcija. Visi jie savo kaltę neigia.

