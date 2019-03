„Mes užėmėme ketvirtą vietą politinių partijų tarpe. Kas nors to nesitikėjo geranoriškai, kas nors to nesitikėjo piktybiškai, žiūrėdamas į Liberalų sąjūdį (...). Mes susikoncentravome, esame ketvirta partija pagal sąrašų skaičių, ketvirta partija pagal rezultatus. Einame į priekį, ruošiamės kitiems rinkimams“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė E. Gentvilas. Jis taip pat tvirtina atlikęs savo darbą ir mano, kad partijai turi vadovauti nauji žmonės. „(...) Raginu kolegas pradėti galvoti apie partijos atsinaujinimą, lyderystę. Pasakysiu nekukliai, aš manau, aš savo darbą padariau“, – teigė E. Gentvilas. – Nesakau, kad aš pavargau, aš tiesiog objektyviai sakau, kad ateitų nauji žmonės“. BNS politikas pirmadienį teigė, kad atsistatydins iš posto dar iki partijos lyderio rinkimų gruodį. „Manau, kad aš atsistatydinsiu rugsėjo mėnesį. Bet noriu, kad būtų aišku, kas eina ir kovoja dėl partijos pirmininko“, – sakė E. Gentvilas. Susiję straipsniai: Ryškėja savivaldos paveikslas: kai kuriuose miestuose - absoliuti vienvaldystė Landsbergis rinkimus vadina „kuklia pergale“ konservatoriams Kaip galimus kandidatus jis teigia matantis savo pavaduotojus parlamentarę Viktorija Čmilytė, Joniškio meru išrinktą Vitalijų Gailių, perrinkimo antrame ture sieksiančią Trakų rajono merę Editą Rudelienę, Kauno vicemerą Simoną Kairį Klaipėdos mero posto nesėkmingai siekusį sūnų parlamentarą Simoną Gentvilą. Spaudos konferencijoje jis tvirtino, kad išsipildė liberalų prognozės turėti aštuonis merus antrajame ture. Kartu jis pripažino, kad Liberalų sąjūdžiui nepavyko užsitikrinti paramos didmiesčiuose, tačiau jis įžvelgia ir kitų partijų pralaimėjimą komitetams. „Objektyviai žiūrint, žinoma, tai yra kritimas, buvome treti 2015-aisiais metais, tačiau reikia taikstytis su faktu, kad atsirado per tą laiką arba labai sustiprėjo Valstiečių ir žaliųjų sąjunga“, – sakė E. Gentvilas. „Reikia pripažinti, kad praradimas didmiesčiuose yra ne tik liberalams, bet ir visoms partijoms. Pagaliau komitetai, atrodo, užima visus penkis didmiesčius“, – sakė jis. Jis taip pat atkreipė dėmesį, teisėsaugos pareikšti įtarimai ne pakenkė, o padėjo kai kurių miestų dabartiniams vadovams naujuose rinkimuose. Pagal išankstinius Vyriausiosios rinkimų komisijos rezultatus, pirmajame rinkimų ture buvo išrinkti du Liberalų sąjūdžio merai: Joniškio rajono – parlamentaras Vitalijus Gailius, Rietavo – dabartinis savivaldybės vadovas Antanas Černeckis. Dar aštuoni merai pateko į antrąjį turą. Preliminariais skaičiavimais, LRLS užsitikrino beveik 150 mandatų – apie 60-čia mažiau, nei per praėjusius savivaldos rinkimus.

