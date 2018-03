Apie tai trečiadienį pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Ikiteisminiame tyrime įtarimai taip pat pareikšti vienos privačios bendrovės direktoriui. Jis įtariamas dokumentų klastojimu. Licėjaus dalininkai yra Kauno miesto savivaldybė ir Vidaus reikalų ministerija. Kauno savivaldybė BNS informavo, kad galimybių direktoriui ateityje toliau eiti pareigas nemato. „Nematome jokių galimybių toliau eiti pareigas. Kol kas licėjui laikinai vadovaus direktoriaus pavaduotoja“, – BNS atsiųstame komentare teigia savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika. Pirmadienį licėjuje ir bendrovėje atliktos kratos, paimti tyrimui reikšmingi dokumentai. Abu įtariamieji buvo sulaikyti, po apklausų išleisti namo, abiem paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Antradienį Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjos nutartimi licėjaus direktorius V. Daunys nušalintas nuo direktoriaus pareigų 3 mėnesiams. Jis pats BNS plačiau situacijos komentuoti teigė negalintis, tačiau sakė nesijaučiantis kaltas dėl jam pareikštų įtarimų. „Nesijaučiu (padaręs pažeidimų – BNS). Galbūt viršijau truputėlį savo įgaliojimus“, – pripažino V. Daunys. Švietimo skyriaus vedėjo teigimu, Kauno savivaldybė neturėjo jokios informacijos apie galimus pažeidimus licėjuje ir apie susiklosčiusią situaciją sužinojo iš trečiadienį gauto STT pranešimo apie direktoriaus nušalinimą ir jam pareikštus įtarimus. „Esame pasiruošę bendradarbiauti su teisėsauga, suteikti visą reikiamą informaciją ir pagalbą, kad tyrimo metu būtų atsakyti visi klausimai“, – sakė V. Mažeika. Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriaus prokurorai. P. Plechavičiaus licėjus yra dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.