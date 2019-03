Šis kandidatas, portalo duomenimis, atrankos komisijoje surinko mažiausiai balų, tačiau E. Pašilis pasirinko būtent jį. Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė tvirtino, kad ši maždaug 12 metų senumo istorija apie E. Pašilio ir J. Gelumbausko asmeninę draugystę nėra slepiama. Tačiau E. Pašilio ir J. Gelumbausko asmeninis ryšys, susijęs su vaiko krikštijimu, nėra nei visuotinai žinomas, nei oficialiai šių pareigūnų deklaruotas kaip galimas viešųjų ir privačių interesų konfliktas. E. Martinonienės aiškinimu, generalinis prokuroras geriausią kandidatą atsirenka pagal savo vidinį įsitikinimą, jo motyvuoti niekaip nėra įpareigotas ir pats to daryti nei šiuo, nei kitais atvejais nėra linkęs. Skirdamas Panevėžio apylinkės prokuratūros vadovą, E. Pašilis rinkosi iš trijų kandidatų: Sandros Povilonienės, Manto Jurkėno ir J. Gelumbausko. Generalinės prokuratūros vadovas galėjo neatsižvelgti į tai, kad pirminiame atrankos etape, kai pretendentus įvertino Prokurorų atrankos komisija, būtent J. Gelumbausko surinktų balų vidurkis buvo mažiausias – 63,4 balo. M. Jurkėnas jį aplenkė surinkęs 64,6 balo, tuo metu S. Povilonienės pranašumas siekė 79,6 balo. „Į šias pareigas skiria tik generalinis prokuroras“, – sakė E.Martinonienė. Ji tikino, kad E. Pašilis šiuo atveju negalėjo nusišalinti nuo sprendimo.

