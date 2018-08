„Per 15 metų praktiką neatsimenu tokio intensyvaus darbo. Jūra – įšilusi, bangos – didelės, tad poilsiautojai praranda bet kokį saugumo jausmą ir lekia maudytis. Vien praėjusį savaitgalį išgelbėjome 15 žmonių, o vienas nuskendo. Vėl prognozuojami karščiai, vėjas nerimsta, tad situacija gali nesikeisti“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas. Praėjusį savaitgalį Baltijos jūros paplūdimiuose skendo per 30 žmonių. Dviejų išgelbėti nepavyko: Giruliuose bangos pasiglemžė 65 metų Rusijos piliečio gyvybę, o Monciškėse netoli Šventosios nuskendo 14 metų berniukas. Anot „Klaipėdos paplūdimių“ vadovo Virginijaus Urbono, poilsiautojai šiuo metu privalo būti itin atsargūs. „Vanduo labai įšilęs – iki 24–25 laipsnių, paviršiuje – net iki 27 laipsnių. Padidėjęs ir bangavimas. Rugpjūtį daug žmonių atostogauja, visi žūtbūt nori išsimaudyti. Tačiau tai daryti griežtai draudžiama, jau kelintą dieną plevėsuoja raudona vėliava“, – sakė jis.

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS). Pajūrio gelbėtojai tikina neatsimenantys tokios pražūtingos vasaros – pastarąsias savaites kone kasdien tenka kelti raudoną vėliavą ir dešimtimis traukti iš bangų skęstančiuosius, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“. „Per 15 metų praktiką neatsimenu tokio intensyvaus darbo. Jūra – įšilusi, bangos – didelės, tad poilsiautojai praranda bet kokį saugumo jausmą ir lekia maudytis. Vien praėjusį savaitgalį išgelbėjome 15 žmonių, o vienas nuskendo. Vėl prognozuojami karščiai, vėjas nerimsta, tad situacija gali nesikeisti“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas. Praėjusį savaitgalį Baltijos jūros paplūdimiuose skendo per 30 žmonių. Dviejų išgelbėti nepavyko: Giruliuose bangos pasiglemžė 65 metų Rusijos piliečio gyvybę, o Monciškėse netoli Šventosios nuskendo 14 metų berniukas. Anot „Klaipėdos paplūdimių“ vadovo Virginijaus Urbono, poilsiautojai šiuo metu privalo būti itin atsargūs. „Vanduo labai įšilęs – iki 24–25 laipsnių, paviršiuje – net iki 27 laipsnių. Padidėjęs ir bangavimas. Rugpjūtį daug žmonių atostogauja, visi žūtbūt nori išsimaudyti. Tačiau tai daryti griežtai draudžiama, jau kelintą dieną plevėsuoja raudona vėliava“, – sakė jis.











