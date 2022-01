Nors ir nepripažino, kad eidami pasižiūrėti eitynių jie iš anksto planavo sutrikdyti viešąją tvarką ir kiaušiniais apmėtyti jų dalyvius, ikiteisminio tyrimo metu pareigūnų surinktą medžiagą ištyręs ir įvertinęs teismas konstatavo, kad vyrų kaltė yra visiškai įrodyta.

Baudžiamojon atsakomybėn patraukti Kęstutis Gasiūnas, Rytis Gasiūnas, Rokas Gaučys ir Kazimieras Samulevičius buvo nuteisti, nes po eitynių užpuolė ir sužalojo vieną dalyvių, jį taip pat apmėtė kiaušiniais, o jo ant pečių neštą LGBT vėliavą numetė ant žemės ir ją trypė.

„Tokiais bendrais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką“, – paskelbė teisėjas Dainius Ročys.

Nuteistiesiems skirtos laisvės apribojimo bausmės nuo keturių iki šešių mėnesių – vaikinus teismas įpareigojo nuo 22 iki 6 val. būti savo namuose bei dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

Pasak teismo, šiuo metu prokuratūroje yra atliekamas dar kitas ikiteisminis tyrimas, nes du nuteistųjų bendrai, taip pat pažeidę viešąją tvarką, tyrimo metu taip ir nebuvo nustatyti.

Tuo metu jau po skandalingųjų eitynių užpultas vyras per apklausą policijos pareigūnams pasakojo, kad į LGBT paradą atvyko ne tik su savo žmona, bet ir draugais.

„Jau pasibaigus eitynėms visi ėjome link automobilio, kuriuo buvome atvažiavę į Kauną, – sakė jis. – Einant netikėtai pajutau vieną arba du smūgius į pakaušį, bet kuo buvo suduota, nemačiau. Tuo metu buvau ant pečių užsidėjęs vėliavą, todėl iš karto supratau, kad prie musų prisikabino būtent dėl to. Neslėpsiu, labai išsigandau, mane ištiko šokas, viskas įvyko labai greitai, tiesiog akimirksniu – ėmiau bėgti į priekį, atsisukęs pamačiau maždaug 5-6 vaikinukus, jie vilkėjo tamsios spalvos sportinius drabužius. Norėjau juos nufotografuoti, bet tada pamačiau, kad jie jau trypia mano ant pečių turėtą vėliavą. Be to, jie ėmė šaukti, kad mes esame „pyderai“. Tada išsitraukęs savo telefoną pradėjau fotografuoti, tačiau spėjau užfiksuoti tik juos nubėgančius.“

Kai vaikinai nubėgo, vyras ant kairės rankos, laikrodžio ir drabužių pamatė kiaušinių likučių.

„Draugas parodė savo džemperio kapišoną ir pasakė, kad ten buvo įmestas dūminis užtaisas, bet jis jį išmetė ant žemės – jo kapišonas buvo apdegęs“, – eitynių dalyvis per apklausą sakė, kad buvo pasipiktinęs tokiais nepažįstamųjų veiksmais, kurie jį įžeidė, šokiravo, pažemino bei sukėlė fizinį skausmą, todėl jis iš savo mobiliojo ryšio telefono paskambino 112 ir pranešė apie įvykį, taip pat nurodė, kad jiems reikalinga greitoji medicinos pagalba.

Per šį užpuolimą buvo sužalotas ir kitas jo bičiulis.

„Kai telefonui kalbėjausi su Bendrojo pagalbos centro darbuotoja, priėjo kitas vaikinas, mačiau, kad jam kraujuoja iš antakio – jis sakė, kad nusivijo tuos bėgančius užpuolikus, bet tada kažkuris iš jų jį sumušė“, – sakė jis. Tą vakarą su kitu nukentėjusiuoju jis buvo priverstas praleisti Kauno klinikose.

Dėl LGBT eitynėse dalyvavusių asmenų užpuolimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti kauniečiai policijoje jau nebebuvo tokie drąsūs kaip gatvėje, kurioje užpuolė nepažįstamuosius.

Ne kartą teistas K. Gasiūnas pareigūnams sakė, kad į eitynes atvyko su savo broliu R. Gasiūnu.

„Apie 30 minučių stebėjome eitynes Laisvės alėjoje, tačiau brolį išvarė iš eitynių, nes jis susiginčijo su kažkokiu kitu asmeniu, o aš stovėjau prie policijos užtvarų, norėjau patekti į LGBT eitynes, tačiau visur kelias buvo užtvertas ir niekas nebeįleido“, – sakė K. Gasiūnas.

Jis neslėpė, kad į eitynes pasižiūrėti atėjo ir jo bičiuliai, o jis asmeniškai į jas atsinešė dėžutę su kiaušiniais.

„Jų panaudoti neplanavau, tačiau LGBT eitynėse pamatėme kelis dalyvius, t. y. vyrą, kuris buvo apsirengęs rožinės spalvos sijoną, juodus aukštakulnius, – jis mane supykdė, nes aš manau, kad taip rengdamasis jis tyčiojasi iš savęs ir iš kitų, – aiškino K. Gasiūnas. – Tada mes su draugais pasidalinome kiaušinius ir juos metėme į LGBT dalyvius, bet aš, kiek mačiau, nepataikiau.“

O per kitą apklausą K. Gasiūnas kalbėjo jau kitaip – esą eitynėms pasibaigus susitiko su broliu ir šio draugais, ketino grįžti į namus, bet eidami pamatė kelis eitynių dalyvius. Vienas jų buvo su sijonu ir aukštakulniais.

„Iš kuprinės išsitraukiau dėžutę su kiaušiniais, juos pasidalinome, mane tas vyras supykdė vien dėl moteriškų drabužių nešiojimo, todėl broliui ir jo draugams pasakiau, kad į šitą vyrą mesiu kiaušinį, – pasakojo K. Gasiūnas. – Bet netrukus pamačiau, kad už tų vyrų iš paskos ėjo ir kitas vyras, kuris man pasirodė labai įtartinas, dairėsi į šalis, todėl pagalvojau, kad jis yra policininkas – pasakiau draugams, kad dar nereikia mesti, reikia palaukti. Tada mes ėjome paskui tuos vyrus, o tas įtartinas vyras pribėgo prie vieno jų ir į jo kapišoną kažką įdėjo, o mes pribėgome prie jų ir ėmėme mėtyti kiaušinius. Tada pamačiau ant žemės gulinčią „dumšaškę“, kuri skleidė mėlynos spalvos dūmus, supratau, kad tas vyras į kapišoną įmetė būtent ją.“

Kaltinamasis neslėpė, kad užpuldamas nepažįstamuosius šiuos dar ir įžeidinėjo, vadindamas necenzūriniais žodžiais.

„O tada pabėgau, bet mane sulaikė policijos pareigūnai“, – K. Gasiūnas tikino, kad nėra nusistatęs prieš LGBT bendruomenę, tačiau esą tuo metu jam pasirodė nederama vyrui viešoje vietoje vilkėti „tokius iššaukiančius drabužius“.

Panašiai per apklausą kalbėjo ir K. Samulevičius – esą kažkoks nepažįstamas vyras vienam eitynių dalybių į džemperio gobtuvą įmetė „dumšaškę“, o jis pats „tik“ metė kiaušinius.

„Ar pataikiau, nežinau, nes išmetęs kiaušinį apsisukau ir pradėjau bėgti link parko“, – K. Samulevičius negalėjo pasakyti, kas sudavė smūgius eitynių dalyviams, taip pat esą nematė, kas trypė vėliavą.

O K. Gasiūno brolis R. Gasiūnas apklausos metu prisipažino, kad važiuodamas pasižiūrėti LGBT eitynių esą tenorėjo „tiesiog pasižiūrėti“.

„Nieko blogo nenorėjau, tiesiog norėjau prasiblaškyti, pasižiūrėti, kiek žmonių susirinks“, – aiškino jis.

Bet taip nutiko, kad eitynėse sutiko daugiau savo bendraminčių, taip pat ir brolį, kuris specialiai net buvo nusipirkęs kiaušinių.

„Su draugais kiaušinius norėjome mesti į eitynių dalyvius, nes man yra nesuprantama, kaip vyras gali nešioti sukneles, aukštakulnius, – policijoje kalbėjo R. Gasiūnas. – Manęs nepykdo jų orientacija, tik jų apsirengimas viešumoje, su ta intencija ir norėjau į juos mesti kiaušinį. Bet per eitynes taip ir neradau į ką mesti, todėl su draugais nutarėme važiuoti namo. Bet tada netikėtai pamatėme einančius 4 ar 5 asmenis, jie buvo eitynių dalyviai, nes vienas iš jų buvo užsidėjęs aukštakulnius ir sijoną, o kitas ant pečių nešėsi vėliavą. Tada mes ir sutarėme, kad į juos paleisime tuos kiaušinius.“

Bet, jo teigimu, netikėtai gatve ėjęs kitas vyras vienam eitynių dalyvių į džemperio gobtuvą įmetė „dūmšaškę“.

„Kaunas Pride 2021“ © DELFI / Josvydas Elinskas

„Iš kapišono pradėjo sklisti mėlyni dūmai, kilus sumaiščiai mes pribėgome prie tų eitynių dalyvių – aš užpuoliau vyrą, kurie ant pečių buvo užsidėjęs vėliavą ir jam sudaviau smūgius į pakaušį, mečiau kiaušinį“, – prisipažino R. Gasiūnas.

Savo „drąsą“ su draugais pademonstravęs vyras iš karto puolė begti, bet netrukus jį su broliu ir kitu vaikinu sulaikė policijos pareigūnai.

„Dėl to, kad taip pasielgiau, gailiuosi, pažadu, jog daugiau taip nesielgsiu“, – aiškino jis. Vienam nukentėjusiųjų vyrų jis dar iki teismo buvo sumokėjęs 100 eurų neturtinei žalai atlyginti, dar tiek pat žadėjo padengti po teismo.

Kad eitynių dalyvius norėjo apmėtyti kiaušiniais, prisipažino ir kaunietis R. Gaučys.

„Kiaušinius norėjome mesti į eitynių dalyvius, tačiau neišdrįsome, nes aplinkui buvo pilna žmonių“, – sakė jis.

Atsakomybėn patrauktas vyras prisipažino, kad vėliau vis dėlto du kiaušinius išmetė, tačiau iš karto su draugais pabėgo ir iki šiol nežino, kas trypė LGBT vėliavą bei vienam iš eitynių dalyvių į džemperio gobtuvą įmetė „dūmšaškę“.

„Pripažįstu, kad su draugais užpuoliau tuos žmones, pasielgiau tikrai nederamai, tačiau aš dėl to labai nuoširdžiai gailiuosi – pasielgiau tiesiog spontaniškai, tačiau pasižadu daugiau taip nesielgti“, – aiškino jis.