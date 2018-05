Kaip informavo Krašto apsaugos ministerija, orlaivis Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose nusileido ketvirtadienio vakarą, apie 22 val. 30 minučių. Korpuso pažeidimas – atplyšusi lėktuvo dugno plokštė – aptiktas papildant jį kuru Sicilijoje, ketvirtadienio naktį, krašto apsaugos ministrui Raimondui Karobliui su delegacija grįžtant iš Malio į Vilnių. Delegacija į Lietuvą grįžo civilinėmis oro linijomis. R. Karoblis į Bulgarijos sostinėje Sofijoje vykstantį Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimą išskrido reisiniu lėktuvu. Susiję straipsniai: Sugedo Lietuvos kariuomenės lėktuvas, kuriuo skrido Raimundas Karoblis Pranešime teigiama, kad lėktuvo įgula Italijoje sėkmingai atliko visus būtinus remonto darbus, nuėmė pažeistą detalę. Orlaivis kiek apribotu ir mažesniu nei įprastai greičiu sugrįžo į Lietuvą. Krašto apsaugos ministerija informuoja, kad jau iš anksto planuotas šio orlaivio kapitalinis remontas bus pradėtas, lėktuvui atlikus artimiausiu metu suplanuotus skrydžius. Jis bus remontuojamas kai antrasis, neseniai suremontuotas „Spartan“ lėktuvas pereis technines procedūras ir taps tinkamu naudoti.

