Gavo darbo pasiūlymą, kuriam negalėjo atsispirti: vietoje kalėdinės dovanos – pažeminimas

Lina B. taip pat piktinosi, kad jai bylą iškėlusi Alytaus rajono gyventoja „pasiskundė visuomenininku ir aktyviu visuomenės veikėju“ prisistatančiam vienam asmeniui, kuris sužinojęs apie šią istoriją ją ėmė įžeidinėti „Facebook“ platformoje: „Jis mane tapatino su nusikaltėliais, taip pat mane šmeižė, aiškino, kad aš esą priklausau organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms ir darau nusikaltimus, neva apvogiau ieškinį pateikusios moters vaiką, mane vadino „sukčiuviene“, nurodė, jog užsiimu sukčiavimais, suku aferas ir pan., dėl to jis viešai skelbė mano nuotrauką, be mano sutikimo, dėl to buvau iškėlusi bylą, o teismas nusprendė, kad šis asmuo pažeidė mano teisę į atvaizdą bei paskleidė tikrovės neatitinkančias žinias bei pažemino mano garbę ir orumą.“