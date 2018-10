Kultūros ministerija informavo, kad tarp premijos komisijos atrinktų pretendentų – rašytojo Henriko Gudavičiaus ir fotomenininko Algimanto Černiausko duetas, Vilniaus etninio kultūros centro Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Marija Liugienė. Taip pat atrinkti Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas ir Lietuvos liaudies kultūros centro žurnalo „Liaudies kultūra“ redaktorius Juozas Šorys. H. Gudavičiui ir A. Černiauskui premiją teikti siūloma už sukauptus Dainavos krašto etninės kultūros šaltinius, jų tyrinėjimus, sklaidą ir puoselėjimą, M. Liugienei – už darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat už leidybinę veiklą ir sodų tradicijos tyrimus, jų sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje bei tradicijų perdavimą. Susiję straipsniai: J. Basanavičiaus premija bus skiriama muziejininkei E. Lazauskaitei A. Bumblauskui į Lietuvą grįžęs L. Mažylis atsakė citata iš šv. Rašto Joną Rudzinską siūloma pagerbti už ilgametę ir įvairiapusę etnokultūrinę veiklą, tautodailės puoselėjimą, jos plėtotę Lietuvoje ir svetur, J. Šorį – už darbinę bei visuomeninę etnokultūrinę, kraštotyrinę ir žurnalistinę veiklą, kartu su Irena Seliukaite parengtą knygą „Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai“, rezultatyvų darbą tautinės kultūros srityje. Galutinis premijos laureatas bus paskelbtas lapkričio 23-iąją, tautos patriarcho gimimo dieną, ji bus įteikta Vasario 16-ąją, kartu su Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis. J. Basanavičiaus premija įsteigta 1992-aisiais, jos dydis – 30,4 tūkst. eurų.

