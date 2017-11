„Neturėjome rimtesnių problemų – buvo šiek tiek pakilęs vandens lygis, bet tarnybos dirbo ir kažkokių problemų neturėjome“, – BNS sakė jis.

Nors uostamiesčio gatvėse po lietaus buvo susidaręs vandens perteklius, pasak administracijos vadovo, tokiomis vietomis pasirūpino visą naktį dirbusi „Klaipėdos vandens“ avarinė tarnyba.

„Manau, kad padarėme pamokas iš praėjusios situacijos, kuri buvo lapkričio 13 dieną“, – sakė jis.

Kaip pranešė Klaipėdos savivaldybė, bendrovės „Klaipėdos vanduo“ dispečerinė per praėjusią parą gavo 41 pranešimą apie gatvėse, kiemuose, rūsiuose besikaupiantį vandenį. Didžiąją dalį problemų specialistai išsprendė sekmadienio vakarą, komanda dirbo ir naktį. Kitoms tarnyboms vakaras ir naktis buvo gerokai ramesni – policija gavo tik vieną pranešimą dėl sunkiai pravažiuojamos Šilutės plento atkarpos, ugniagesiai-gelbėtojai pranešimų, susijusių su potvynio grėsme, nesulaukė, gatvėse besikaupiantis lietaus vanduo nesutrikdė ir viešojo transporto eismo.

Prieš savaitę gausus lietus bei šlapdriba ir stiprus vėjas sutrikdė eismą pietinėje miesto dalyje: dalis gatvių dėl pakilusio vandens tapo neišvažiuojamos, apsemti žmonių rūsiai, automobiliai kiemuose.

Klaipėdoje ruošiamasi samdyti išorinius ekspertus, kurie atliks vertinimą dėl potvynio priežasčių bei galimų suvaldymo būdų, jei ateityje gamtos stichija pasikartotų.

