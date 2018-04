Pagal Vilniaus miesto savivaldybės parengtą projektą, V. Kernagio vardas būtų suteiktas šalia V. Kudirkos gatvės Vilniuje esančiai nedidelei Dainavos gatvei. V. Kernagio sūnus Vytautas Kernagis jaunesnysis BNS sakė, kad būtent šioje gatvėje įamžinti jo tėvo atminimą idėja sukosi seniai, nes ši gatvė miesto centre yra apsupta vietų, kurios buvo svarbios V. Kernagiui. „Mes buvome parinkę būtent šią gatvę, nes geografiškai, istoriškai ta gatvė su V. Kernagiu susijusi tuo, kad ten yra toks trikampis: 23-ioji vidurinė, (Muzikos ir teatro) akademija, Lukiškių aikštė, Kaštonų gatvė, visas „Brodas“ (Gedimino prospektas – BNS)... Ten istoriškai labai ta gatvė susijusi“, – sakė V. Kernagis jaunesnysis. Maestro artimiesiems patinka ir tai, kad dabartinė Dainavos gatvė – labai trumpa ir kukli. „Ji labai kukli, nedidelė, ji atspindi Kernagį: nėra didelės pompastikos, tiesiog simbolinė gatvė, simbolinėje vietoje“, – sakė jo sūnus. Anksčiau kilusi idėja prisiminta šiemet minint dešimtąsias V. Kernagio mirties metines. Dėl jos į savivaldybę kreipėsi visuomenininkų grupė. Artimiausiame posėdyje dėl pasiūlymo balsuos sostinės savivaldybės taryba. Maestro, aktorius bei renginių vedėjas Vytautas Kernagis po sunkios ligos mirė 2008 metų kovo 15 dieną. 2011 metais jo atminimas Vilniaus Gedimino prospekte, ties Lukiškių aikšte, įamžintas V. Kernagio kūrybai atminti skirtu bronziniu suoliuku. Atidengta skulptūra vaizduoja 1965–1980 metais čia stovėjusį suoliuką su į jį atremta gitara ir simbolizuoja tais metais čia vykusį „Brodo vaikų“ judėjimą, vienu iš jo lyderių buvo V. Kernagis.











1249 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.