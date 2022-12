Apie tai, kad V. Vyšniauskas (K. Benedikt) pasirodė į karą įsitraukusioje Baltarusijoje, feisbuke pranešė visuomenininkas Andrius Tapinas. Įrašo komentaruose jis pasidalijo ir renginio programa, kurioje minimas K. Benedikt.

Koncerto Baltarusijoje programa

„Lukašenkos Minskas. Sekmadienis, gruodžio 18. Didžiajame teatre – Gala operos koncertas. Susirinkusi visa lukašenkinė grietinėlė.

Diriguoja Antonas Grišaninas, nusipelnęs rusijos federacijos artistas, didžiojo maskvos teatro dirigentas, šią vasarą dirigavęs gala koncerte okupuotame Krymo Sevastopolyje

– Otelo arija iš operos „Otelas“. Atlieka Kristian Benedikt. Lietuva, – skelbia pranešėja.

Plojimai. Mūsų žymusis tenoras Kristian Benedikt arba Vaidas Vysniauskas žvaliai žengia į sceną, spaudžia kruviną ranką nusipelniusiam rašistų artistui Grišaninui ir užtraukia Otelo ariją.

Tai man kyla trys klausimai mūsų tenorui:

– Kas jums negerai su galva?

– Kiek jums turėjo sumokėti?

– Ir kaip čia su ta arija, kurią atlikot Lietuvos kariuomenės 100–mečio proga ir prieš mėnesį pasidalijot: „Niekad neišduosiu savo Lietuvos“, sveikindamas mūsų kariuomenę, o po to mėnesio jūs jau Minsko scenoje su rašistais.

Beje, šiandien Minske lankosi putinas, tai gal ta pačia proga ir kokį privatų pasirodymą surengsit? Jam, regis, opera patinka“, – įraše dėstė A. Tapinas.

Kristian Benedikt koncertuoja Baltarusijoje © Instagram

Tiesa, Baltarusijos didžiojo teatro internetinėje svetainėje skelbiamoje renginio programoje K. Benedikt neminimas.

Su solistu pirmadienį Delfi susisiekti nepavyko, tekstą netrukus papildysime kultūros ministro Simono Kairio komentaru.

Visai neseniai V. Vyšniauskas (K. Benedikt) Lrytas.lt pasakojo, jog Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT) jo koncertuoti nekviečia ir šį sezoną teatro scenoje jis nedainuoja.

LNOBT generalinis direktorius Jonas Sakalauskas tikino, kad teatras nėra nusiteikęs prieš V. Vyšniauską.

„Daug metų kvietėme jį dainuoti, bet ne kiekvieną sezoną gali pasirodyti visi to norintys solistai. Be to, šis sezonas bus ir trumpesnis už kitus dėl rekonstrukcijos. Teatras turi teisę pasirinkti solistus“, – nurodė jis.