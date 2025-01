Galingas sprogimas, nauji Žemaitaičio prašymai ir neišsklaidyta svarbiausia intriga

Naujieji metai

O po naujųjų ugniagesiai gelbėtojai dalijasi statistika: to nebuvo per 20 metų. Naujųjų metų šventimas neapsiėjo be nelaimių. Tiesa, tiek medikai, tiek ugniagesiai gelbėtojai turi kuo pasidžiaugti: pavyko išvengti skaudžių autoįvykių, 2024-aisiais buvo mažiausiai gaisrų per 20 metų.