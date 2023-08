Galimybių langas sparčiai veriasi: skaudžios klaidos Ukrainai kainuoja daug, bet ar tai jau pabaiga

Ukrainos pajėgos iš lėto slenkasi pirmyn. Tokia fraze Ukrainos karinės ir politinė vadovybė kone kasdien pradeda savo pasisakymus. O ir Ukrainos sąjungininkai iš esmės kartoja tą patį – svarbu pabrėžti, kad tęsiasi sunkūs mūšiai. Nevengiama pripažinti, kad ne viskas vyksta pagal planą, taip, būta vilčių, kad viskas vyks greičiau, sėkmingiau, tačiau pergalė vis tiek bus ukrainiečių.

Vis dėlto, net jei ir išties svarbu tikėti pergale, išlaikyti iniciatyvą, fiksuoti pažangą – skaičiuoti atkovotos teritorijos kvadratinius kilometrus, vardyti perimtas gyvenvietes ir ypatingai džiaugtis sėkmingomis atakomis Rusijos pajėgų užnugaryje, jau dabar skaudu pripažinti, kad pradinis sumanymas nepavyko – stebuklo neįvyko, tenka keisti taktiką.

Vietoje didesnio masto atakų, stengiantis koncentruotomis pajėgomis pasiekti proveržį, o tada jau žaibiškai išeiti į priešo užnugarį ir taip sukelti paniką bei fronto griūtį, vėl naudojama alinančios, priešą sekinančios taktikos elementus: po kelis šimtus metrų per dieną, mažesniais vienetais iš lėto slenkantis pirmyn. Galbūt rusai neatlaikys spaudimo, gal jų daužomos ryšių, logistikos, aprūpinimo linijos ir be rotacijų kaitos ir tinkamo rezervo kariaujantys daliniai palūš? Gal.

Tačiau laikas senka: dar liko mėnuo vasaros mūšių ir daugiausiai du rudens mėnesiai, priešais rasputicą – laikotarpį, kai viskas pažliugs, pavirs į nepravažiuojamą pliurę, nukritę medžių lapai nebesuteiks jokios priedangos, o manevrinio karo ir prasiveržimo galimybės bus ribotos. Ir kas tada? Vėl viskas iš naujo, kaip pernai, o tada – dar vienas kontrpuolimas?

Tenka pripažinti nemalonius dalykus

Atsakymo daugelis Ukrainos rėmėjų nei nori girdėti, nei linkę patys svarstyti. Suprantama: kontrpuolimas dar nežlugo – net jei jis įstrigo, o dalį priežasčių ukrainiečiams sunku pripažinti, operacija tęsiasi, rusai sekinami, daužomi, patiria didelių nuostolių.

Dabar visos pastangos, visos mintys sutelktos į artimiausią dienų, savaičių ar mėnesių perspektyvą – kad ir koks dabar būtų pakitęs ar pagal aplinkybes pritaikytas Ukrainos karinės vadovybės sumanymas, jį reikia palaikyti, remti, pasiekti pergales mūšių laukuose.

O jei artimiausia perspektyva atrodo miglotai, galima galvoti apie ateitį – tą šiuo metu tolimą, nežinomą, bent jau matuojant laiko ir kainos kriterijais, bet vis dėlto labai konkrečią pergalės viltį. Tikėjimas pergale yra ne šiaip šūkis („kartu iki pergalės“), galutinio tikslo įvardijimas, bet ir tam tikro negavyvaus krūvio nusikratymas: kariausime tiek, kiek reikės, nes nėra kitos išeities. Karas Ukrainoje gali baigtis tik pergale.

Po Bučos, Irpinės žudynių, po Mariupolio, Bachmuto sugriovimo, po Kyjivo ir Odesos, kitų miestų apšaudymų, po visų žvėriškų Rusijos karo nusikaltimų virtinės, jų neigimo, po visų patyčių ir atviros paniekos, melo ir visuotinių Rusijos – ne šiaip Kremliaus, o Rusijos veiksmų neigiant Ukrainos, kaip suverenios valstybės egzistavimą, regis, negali būti jokio kito kelio.

Nes kam tada visos tos pergalės ir aukos, kurios buvo iki šiol? Juk, pavyzdžiui, Chersonas kentė 8 mėnesius trukusią rusų okupaciją, o tai, ką teko iškęsti miesto gyventojams, atsispindi ir ukrainiečių veiduose. O juk tokių Chersonų Ukrainoje, kuriuos okupavo rusai, yra gerokai daugiau.

A young Ukrainian boy who lived through the brutal eight-month Russian occupation of Kherson