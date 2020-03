Penktadienio popietę NSGK pirmininkas feisbuke rašė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, Valstybės saugumo departamentą (VSD) ir Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), prašydamas nurodyti, kokių apsaugos nuostatų bus imtasi dėl pranešėjo apsaugos.

„Vakar, kovo 5 dieną, viešojoje erdvėje galėjo būti pateikta informacija, kuri galimai atskleidė pranešėjo statusą turinčio asmens tapatybę. Prašiau informuoti, kokių priemonių buvo imtasi siekiant užtikrinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą“ , – raštu pasidalijo D. Gaižauskas.

Jis taip pat teigė, kad „atsižvelgdamas į Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas, pagal kompetenciją ir teisės aktų reikalavimus, prašiau įvertinti, ar viešai pateikti dokumentai ir juose esanti informacija yra įslaptinta“.

„Esant situacijai, kad ši informacija, kurią Vytautas Bakas perdavė komitetui, priskirtina prie įslaptintos prašiau imtis VTPĮ numatytų priemonių“, – rašė jis.

Kaip Delfi informavo NSGK pirmininkas, jam šiandien paskambino pranešėjas.

„Šiandien su manimi susisiekė pranešėjas, informavo, paprašė susitikimą suorganizuoti su NSGK komitetu. Pranešėjas prašė to aiškindamas, kad jo tapatybė, visgi, paaiškėjo, jis buvo išviešintas, jis nori susitikti ir pateikti mums savo liudijimą. O antra to susiskambinimo aplinkybė – visa tai, kas yra paaiškėja, pateikta viešojoje erdvėje, kas susiję su jo anonimiškumu pažeidimu, ką turėjo garantuoti Pranešėjo apsaugos įstatymas, visa tai daroma be jo sutikimo, prie jo valią“, – apie pokalbį su V. Bako pranešėju Delfi pasakojo D. Gaižauskas.

„Su niekuo nebuvo derinta, kad kažkas viešintų jo pranešimą. Jis labai gailisi, kad taip atsitiko ir jis buvo išviešintas“, – sakė NSGK pirmininkas.

Jis sakė, kad antradienio rytą NSGK rinksis aptarti kelių klausimų. Planuose ir noras apsilankyti VSD ir įvertinti paieškos sistemas.

„Komitete antradienį aiškinsimės jau tris aplinkybes, susijusias su Pranešėjų apsaugos įstatymu: pažeidimas dėl pranešėjo, informacija, kuri pateikta viešojoje erdvėje, ar nėra pažeistas Valstybės tarnybos paslapčių įstatymo pagrindai, ar ji dar gali būti įslaptinta. Ir trečia – nors informacija, kuri yra paviešinta, jau yra patikrinta, mums tai garantavo STT ir Generalinė prokuratūra, bet kadangi vyksta eskalavimas, kaip komitetas prašysime VSD, kad mus įsileistų į vidų. (…) Ir patys norėsime įsitikinti, ar tos pavardės tam tikrų asmenų buvo tikrintos, kokiais pagrindais. Norėsime matys pamatyti ir tada visuomenei paaiškinti, ar tai yra tikrovės neatitinkanti informacija paskleista, ar yra problemų“, – kalbėjo NSGK vadovas.

Bakas Gaižausku nepasitiki

Seimo NSGK narys ir buvęs komiteto vadovas V. Bakas BNS penktadienį sakė nepasitikintis D. Gaižausko teiginiais ir į klausimą, ar medžiagos paviešinimas derintas su pranešėju, teigė negalintis atsakyti.

„Dėl to, ar derinta ar nederinta su pranešėju, aš tikrai turiu pagrindo nepasitikėti D. Gaižausku, nes buvo ne vienas atvejis, kai jis išsigalvoja sprendimus, kaip, pavyzdžiui, dėl valdybai teiktos informacijos apie neva Seimo komiteto priimtą sprendimą nepradėti parlamentinio tyrimo, nors jokių sprendimų svarstoma ir priimta nebuvo“, – teigė V. Bakas.

„Mano santykius su pranešėju aš galėsiu atskleisti, kai bus sudaryta kompetetinga komisija ir tik tokiu atveju, jei tai iš tiesų bus reikalinga tyrimui. Nes tai gali padaryti žalos pačiam pranešėjui, nes akivaizdu, kad jo atžvilgiu yra demonstruojama agresija iš VSD vadovų, kai kurių politikų, kurie tyčiojasi iš kompetencijos, interpretuoja“, – pridūrė buvęs NSGK pirmininkas.

Anot jo, dėl pranešėjo informacijos paviešinimo atsakomybė pirmiausia tenka pačiam D. Gaižauskui, „nes būtent jo vadovaujamam komitetui pateikta informacija buvo paviešinta viename iš portalų“.

Anot V. Bako pranešėjas pagal Žvalgybos įstatymą gali kreiptis į komitetą ir pateikti informaciją apie žvalgybos įstaigoje vykstančius procesus, „tai visiškai teisėtas veiksmas“. „Pats pranešėjas, kai jis ateis, bus galima kažką vertinti“, – sakė parlamentaras.

Kelia klausimus dėl kišimosi į rinkimų procesą

Remiantis Valstybės saugumo departamento pranešėjo dokumentu keliamos prielaidos, kad galimai departamentas kišosi į prezidento rinkimų procesą ir rinko informaciją apie buvusį diplomatą Vygaudą Ušacką ir tuomet dar tik kandidato į prezidentus Gitano Nausėdos aplinką.

Portalas „Delfi“ publikavo pilną dokumento tekstą. Su juo galima susipažinti čia.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, buvęs šio komiteto pirmininkas V. Bakas siekia, kad būtų pradėtas parlamentinis tyrimas, kuris atsakytų į kylančius klausimus – kas galėjo prašyti tokios informacijos ir kitus. Jis taip pat dėl spaudimo pranešėjui siūlo prezidentui G. Nausėdai nuo pareigų nušalinti VSD vadovą Darių Jauniškį ir pranešėją, pasak jo, tardžiusį jo pavaduotoją Remigijų Bridikį.

D. Jauniškis patvirtino, kad R. Bridikis buvo pakvietęs VSD pareigūną pokalbio ir uždavęs klausimą, ar jis yra pranešėjas, tačiau VSD vadovas griežtai neigia, kad asmuo buvo tardomas arba kad jam buvo daromas spaudimas.