Į šias pareigas ketina pretenduoti Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas. „Posėdžio pabaigoje šiandien (trečiadienį – BNS) informavau komisijos narius, kad tą laikotarpį, kol aš paliksiu parlamentą, nematau prasmės imituoti veiklos, kadangi kaip komisijos pirmininkas nenoriu pradėti naujų darbų, o jų yra daug“, – BNS sakė V. Gailius. „Noriu, kad komisija greičiau susitvarkytų su savo vadovybe, išsirinktų naują pirmininką ir pradėtų naują etapą“, – pridūrė jis. Nors Seimo statute aiškiai neapibrėžta, komisijos pirmininko kandidatūrą paprastai suderina frakcijų vadovai, dėl jos balsuojama pačioje komisijoje, o galutinai pirmininką patvirtina Seimas. Pagal neformalų susitarimą ir susiklosčiusią tradiciją, Seimo Antikorupcijos komisijos vadovo postas priklauso opozicijos atstovui. Tačiau tokia nuostata neįteisinta nei Seimo statute, nei Antikorupcijos komisijos įstatyme. Susiję straipsniai: Kol politikai švenčia, jiems reikėtų ruoštis nemaloniems siurprizams Gailiui ir Markauskui tapus merais, dviejose apygardose laukia nauji Seimo nario rinkimai „Seimo pirmininkas turbūt inicijuos partijų susitikimą dėl naujo kandidato, o dėl jo komisija balsuos artimiausiame posėdyje“, – svarstė V. Gailius. E. Gentvilas vylėsi, kad Antikorupcijos komisijos pirmininko posto liks liberalams. Dėl kandidatūros frakcija žada tartis artimiausiu metu. „Aš siūlyčiausi ten“, – BNS sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkas. Jis prisipažino turįs nuogąstavimų, kad jo kandidatūrai gali prieštarauti valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis. „Žinau, R. Karbauskio atsakymą – kad įtariamos partijos pirmininkas. Bet V. Gailius yra įtariamos partijos pirmasis pirmininko pavaduotojas. Aš asmeniškai nesu niekuo įtariamas, liudijau teisme, manau, visi įsitikino, kad nesu susijęs su ta istorija. Jokiose VSD pažymose nefigūruoju neigiamam kontekste, turiu leidimą dirbti su visiškai slaptais dokumentais, yra tekę daug dirbti su teisiniais dokumentais“, – sakė E. Gentvilas. „Žinoma, tokios kvalifikacijos ir tokios patirties kaip V. Gailius, aš neturiu, bet, manau, ir niekas kitas Seime neturi. Žiūrint į mūsų frakciją, drįstu sakyti, kad po V. Gailiaus turiu pakankamai kompetencijos“, – pridūrė jis. Liberalų sąjūdis kaip juridinis asmuo teisiamas koncerno „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje. Partija kaltinama kyšininkavimu, prekyba poveikiu ir piktnaudžiavimu. Kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje V. Gailius planuoja atsisakyti Seimo nario mandato. Tai jis turi padaryti iki balandžio 16-osios, kai vyks pirmasis naujai išrinktos Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Kadangi į Seimą V. Gailius išrinktas vienmandatėje apygardoje, čia vyks naujo Seimo nario rinkimai.

