„Gudrusis lizinginis Premjeras merkia akį, suka ūsą ir pradeda naują tyrimų etapą. Broliai, sesės, vyrai, žmonos, sūnūs, dukros, kgbistinė Seimo dauguma turės darbo tiek, kiek smunkantys Skvernelio prezidentiniai reitingai reikalaus.

Į premjerą lizingavusio oligarcho Karbauskio trepsėjimą kojytėmis savaime dėmesio gal kreipti ir neverta. Bet verta jau galų gale suskaičiuoti dvejų metų valstietiško darbo rezultatus“, - rašo G. Landsbergis.

Toliau G. Landsbergis kritikuoja tai, ką valdantieji nuveikė per dvejus metus valdžioje.

- Oligarchas Karbauskis, per savo koncernus ir giminaičių vardu, apeidamas įstatymus ir toliau supirkinėja žemes. Ūkių stambinimas reiškia, kad sąžininga konkurencija neveiks, toliau tvirtės oligopolijos bei nesąžiningas konkuravimas (pamenate apie tas galimai dempinguotas ir pamaišytas trąšas iš Rusijos, kurių tyrimą Seime valstiečiai blokavo?). Taip vis daugiau žmonių nusivils nesąžininga konkurencija kaime, nelygiomis galimybėmis ir žemvaldžio diktatu, toliau tuštės ir neatgaus vilties regionai. Gali duoti nemokamą būstą, bet nedaug šviesių jaunų šeimų trykš entuziazmų važiuoti į Lietuvos regioną dirbti Karbauskio įmonėje.

- Mokesčių pertvarka. Liberaliausia Lietuvos istorijoje. Sumažinant biudžeto įplaukas per trejus metus beveik dviem milijardais eurų. Joks Jakeliūnas neišsuks, kad tai buvo valstiečių programoje. Deja, mokytojai, medikai ir visa vidurinioji klasė, savo geresnio gyvenimo ateitį dažnai siejanti su valstybės užtikrinamomis garantijomis bei kokybiško išsilavinimo ar sveikatos apsaugos paslaugomis, gali sėsti ramiai ant suoliuko ir palaukti. Jūsų eilė dar neatėjo.

- Mokytojų etatinis apmokėjimas. Klausėm ir reikalavom paaiškinti daugybę kartų, kaip bus mokama ir iš ko. Atsakymų neturėjo nei viceministras, nei ministrė, kuri, panašu, nesiorientuoja nei kur ji, nei ką turėtų veikti. Nekalbu net apie premjerą. Kur ten turės, jei galva užimta kaip kuo greičiau valstybės sąskaita padėti užsidirbti draugams iš „Senukų“ (turima omenyje įmonė „Senukai“ - DELFI). Profesorius Lopata kelia klausimą, kad tai galėtų būti atsilyginimas už įrengtą namą. Bet nei šio klausimo, nei Karbauskio trąšų, žemės supirkinėjimų ši dauguma netirs. Bet bus kitas Seimas - o, kaip sakoma, rankraščiai nedega.

- Uždaromos ligoninės. Skubiai skubiausiai Veryga prastūmė gydymo įstaigų įstatymą per Seimą. Dabar ruošiamasi rudenį atmesti jį laikinai pristabdžiusį Prezidentės veto. Įstatymas leistų ministrui laisva valia uždaryti tas gydymo įstaigas, kurias jis nori. Keista salėje buvo matyti, kai valstiečių nusipirkti nuosavi lenkai (turimi omenyje Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai - DELFI) balsavo už.

Tačiau, kaip vėliau paaiškino kolegos, - Vilniaus rajono ligoninės bus uždaromos paskutinės. Toks tad pragmatiškosios šešėlinės politikos šypsnys 🙂 Dabar visiems rašantiems man su klausimais, ar jūsų ligoninė bus uždaryta, galiu atsakyti - šiuo metu aš nežinau. Žino tik sveikatos ministras, o Karbauskis jus ramina, kad uždarys tik po rinkimų! Taip, kad pakankamai laiko paieškoti geresnės mokyklos savo vaikui kur nors didesniame mieste. Girdėjau, Kopenhagoje neprastos mokyklos.

- Vyšnaitė ant torto - uždrausim dyzelinius automobilius. Ironiška išties, kad milžiniškus escalade vairuojantys rusiškų trąšų importuotojai bus nepaliesti. Už ekologiją bus atsakingi dyzeliukų vairuotojai“, - rašo TS-LKD lyderis.

„Istorikas Tymothy Snyder savo paskutinėje knygoje „Road to Unfreedom“ analizuodamas naujus režimus (tokius, kaip valstiečių) įvardino terminą - sado populizmas. Šie režimai nesistengia duoti žmonėms to, ko nori žmonės. Šie režimai atimdami iš žmonių laisvę tarsi su pasimėgavimu be jokios paaiškinamos priežasties sadistiškai kankina tuos pačius žmones, kurie už juos balsavo. O žmonių nepasitenkinimui augant, skyles užkaišo vis naujais ir naujais tyrimais.

Bet, laikrodukas sado populistams tiksi. Jų tyrimų niekas nebijo. O tyrimai jų atžvilgiu gali ir palaukti - tiek premjero namas nepabėgs, tiek Karbauskis žemių neišsiveš. O žiūrėk, žmonės ima drąsėti, jau privačiai liudija opozicijai įvairias aplinkybes. Galbūt ir į Prezidentus norima dėl to, kad kontroliuojant teisėsaugą savo namelius ir žemeles abejotinais būdais įsigytas išsisaugoti.

Isteriški komentarai socialiniuose tinkluose, šventiniai sąskrydžiai, kuriuose pagal temas tikėtumeis išgirsti automatų salves į dangų, pritariančias lyderių kalboms, primena Venesuelos ir Irako buvusių bei žlungančių režimų lyderių savęs drąsinimąsi.

Mieli oligarchai ir neskaidrūs pareigūnai, jūsų pralaimėjimas ateis ne dėl per mažai atliktų tyrimų, o dėl to, kad sugebėjote išduoti kiekvieną visuomenės grupę, kurią žadėjote ginti. Tikriausiai net patys nesuprasdami už ką ir kodėl kovojate. Vienintelis jūsų tikslas - išsilaikyti kuo ilgiau jau šiandien atima iš Lietuvos vaikų geresnę ateitį. Bet pažiūrėkite pro langą, valdantieji, jūsų pabaiga jau netoli“, - feisbuke rašė G. Landsbergis.