Jo teigimu, politikams nusprendus priešintis LSDP tarybos valiai, jų narystė partijoje galės būti stabdoma arba jie galės būti šalinami iš partijos.

„Jei bus priimtas sprendimas trauktis, bus atliekami kiti žingsniai: skirtas laikas apsispręsti mūsų partijos nariams, užimantiems politinius postus tiek Vyriausybėje, tiek Seimo komitetuose dėl to, kaip jie norėtų elgtis priėmus tokį sprendimą. Po to, žinoma, sektų ir techninių konsultacijų periodas su jau buvusiais koalicijos partneriais, t.y. kas pakeistų, jei kažkas traukiasi, arba kas liktų, jei jiems reikia kompetentingų specialistų – legionierių, bent jau kažkurį laiką“, – teigė G.Paluckas.

Jis tikina, kad socialdemokratai „nesiekia chaoso“, todėl net ir po atskirų ministrų ar komitetų pirmininkų apsisprendimo būtų duotas tam tikras pereinamasis laikotarpis, kurį jie liktų pareigose.

„Yra logiškas laiko tarpas – savaitė tiems asmeniniams sprendimams priimti ir partijos valdymo organuose tuos sprendimus kad būtų galima apsvarstyti. Bet pats pereinamasis periodas gali tęstis ir keletą savaičių. Bet tik tuo atveju, jei bus priimtas sprendimas taryboje“, – tvirtino jis.

G.Paluckas sako iki tarybos sprendimo nekomentuosiantis ir socialdemokratų ministrų anksčiau išsakytos pozicijos dėl tolesnio buvimo koalicijoje.

43 iš 60-ies Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) skyrių siūlo trauktis iš valdančiosios koalicijos, tuo metu dauguma, t.y. 13 iš 19 Socialdemokratų frakcijos Seime narių koalicijos palikti nenori. Už buvimą koalicijoje pasisako ir partijos deleguoti Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius bei Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius. Kad trys socialdemokratų deleguoti ministrai galėtų likti Vyriausybėje ir po partijos pasitraukimo, neatmetė ir premjeras Saulius Skvernelis.

Nepaisant nuomonių skirtumo, G.Paluckas neįžvelgia partijos skilimo grėsmės.

„Niekas neskyla, nes būtent šis sprendimas ir yra visos partijos sprendimas, o ne atskirų grupių, grupuočių ar frakcijų. Sprendimas galioja visiems, nėra tokio dalyko, kad kažkas lieka koalicijoje. Dėl to, kad kažkas gali apsispręsti likti, ar norėti likti, yra visiškai realu, bet dėl to irgi apsispręs taryba. Jei bus toks atvejis, jei kažkas nori užimti pareigas nepaisant to, kad jau ne koalicijoje, yra partijos statuto numatyta tvarka: asmuo gali stabdyti narystę, gali išstoti iš partijos“, – sakė LSDP lyderis.

Anot jo, net ir pasitraukę iš koalicijos socialdemokratai neatmestų galimybės dirbti kaip konstruktyvi opozicija, netgi galėtų įtvirtinti savo paramą konkrečiais klausimais raštu. Taip pat, anot jo, galimas variantas, jog „valstiečių“ prašymu dalis vadovaujančius postus užimančių socialdemokratų liktų ir toliau.

„Susiklosčius aplinkybėms, kad „valstiečiai“ paprašytų mūsų, kaip konstruktyvios opozicijos, kažką palikti konkrečioje pozicijoje - toks susitarimas irgi galimas. Bet čia jau turi būti jų iniciatyva“, – teigė jis.

Galutinį sprendimą dėl buvimo koalicijoje šį šeštadienį priims LSDP taryba. Iki tarybos posėdžio G.Paluckas sako nežadantis susitikti su „valstiečių“ lyderiais, siekdamas neaštrinti įtampos.