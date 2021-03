Frakcijų seniūnai apie M.A.M.A. apdovanojimus: renginys iškėlė klausimus, į kuriuos laikas atsakyti

Lietuvos politikai šį renginį vertino įvairiai. Pasak Seimo frakcijų seniūnų, vienareikšmiškai kalbėti apie šeštadienį įvykusį renginį neįmanoma, nes galima suprasti ir renginio kritikų, ir renginio šalininkų argumentus. Tačiau dar svarbiau tai, kad M.A.M.A. apdovanojimų renginio precedentas iškėlė klausimus, į kuriuos atsakymų privalu ieškoti jau dabar, nes valstybės ir įvairių jos sektorių uždarymas nėra vienintelis sprendimas.

R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: ant raudono kilimo – be kaukių, gimdyklose – su?

Didžiausios valdančiosios koalicijos partnerės Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė Delfi.lt sakė, kad puikiai supranta kūrybos žmones, tačiau šiuo metu situacija yra pernelyg trapi ir sudėtinga.

„Situacija dar yra labai trapi ir ji tikrai yra pakankamai karšta ta prasme, kad žmonės ilgą laiką nematė savo artimųjų ir nuoširdžiai laikosi karantino reikalavimų, kurie tikrai niekam nėra malonūs. Suprantu ir kūrybos žmones, kuriems scena ir iš to išplaukiantys praktiniai dalykai yra labai svarbūs. Tačiau tuomet tampa sunku paaiškinti, kodėl gimdyvės turi gimdyti su kaukėmis, o ant raudonojo kilimo matome kitokią realybę“, – savo poziciją dėl šeštadieninio renginio išdėstė parlamentarė.

Paklausta, ar, virusui nesitraukiant, nevertėtų galvoti apie alternatyvas, kurios leistų organizuoti renginius, konservatorių atstovė pabrėžė, kad privalu atsižvelgti ir išgirsti tai, ką sako ekspertai.

„Kaukės tampa mūsų kasdienybe, kažkokie niuansai yra galimi. Visame pasaulyje matome situaciją, kai įgyvendinus daugiau atlaisvinimų, neilgai trukus gerokai šoka susirgimų skaičiai. Lietuvoje dabartinė situacija ir atlaisvinimai yra geresni, lyginant su Belgija ar Berlynu. Tai yra viena.

Aišku, kad žmonės yra pavargę. Tikiuosi, kad artimiausiu metu padidės vakcinavimo apimtys ir kai bus paskiepyta reikiama imtis žmonių, ypač esančių rizikos zonoje, manau, kad visi galėsime lengviau atsikvėpti“, – sakė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

A. Norkienė: tai atnešė pamąstymų, kaip praktiškai įgyvendinti sprendimus

Didžiausios opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininkė Aušrinė Norkienė tikino, kad renginys paskatino galvoti apie formas, kaip pamažu ir labai atsargiai grįžti į kuo įprastesnio gyvenimo vėžes. Vis tik M.A.M.A. apdovanojimų renginys, kaip pabandymas, jos teigimu, galimai buvo per didelės apimties ir masto.

„Kaip suprantu, organizuodami šį renginį organizatoriai skaitė karantino sąlygas. Visi suprantame, kad jau metus gyvename karantino sąlygomis. Tikiu, kad organizuodami tokį renginį žmonės prisiėmė atsakomybę. Galbūt didžiausias ir kritiškiausias reakcijas iššaukė dalyvių elgesys filmavimo metu. Situaciją išsiaiškinti turėtų atitinkamos institucijos, ką jos ir padarė – policija pranešė, kad aiškinasi.

Iš kitos pusės, puikiai suprantu, kad taip užsidarę, kaip buvome, tikrai nebegalėsime gyventi. Tačiau viską privalu daryti kuo atsakingiau. Matome, kad reikia ieškoti formų, kaip tas gyvenimas galėtų sugrįžti į kuo normalesnes vėžes“, – tikino valstietė.

A. Norkienė pastebėjo, kad kartu renginys atnešė realių, praktinių pamąstymų, apie ką turėtų galvoti ir kultūros ministras, kaip praktiškai turėtų būti įgyvendinami priimti sprendimai.

„Turime mažais žingsniais eiti į priekį, o ne sėdėti užsidarius ir laukti“, – kalbėjo ji.

Signalas Vyriausybei

Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Jonas Pinskus akcentavo, kad tai yra signalas Vyriausybei, skatinantis ieškoti reikiamų sprendimų.

„Vienareikšmiško atsakymo negalėtų būti. Iš vienos pusės, trečiosios bangos pradžia jau kaip ir ant ribos. Iš kitos pusės, visi žmonės yra pavargę nuo suvaržymų. Situaciją turi vertinti specialistai. Visuomenės pasipiktinimas yra didelis dėl to, kad kai kas iš tiesų leidžia sau per daug. Vyriausybei tai yra signalas, nes nebegalima taip viską uždrausti, o po to viską paleisti.

Mes akcentus dedame į suvaržymus, bet nededame akcento į tai, kaip galima greičiau ir kuo daugiau žmonių paskiepyti. Man nesuprantama, kaip tūkstančiai Lietuvoje nepanaudotos „AstraZeneca“ vakcinos guli sandėliuose ir nėra sugebama jų paleisti naudojimui, daugiau astakomybės suteikiant savivaldybėms. Viską norima daryti centralizuotai, bet su tuo centralizavimu nėra tinkamai susitvarkoma“, – Delfi.lt sakė jis.

Panašios pozicijos, ragindamas ieškoti nestandartinių sprendimų, laikėsi ir Algirdas Sysas. Socialdemokratų frakcijos seniūnas A. Sysas tikino, kad pats renginio nematė ir apie visą situaciją sužinojo iš spaudos.

„Mėgstu muziką, festivalius ir apdovanojimus, bet tikriausiai galimybės rengti tokį renginį buvo išsiaiškintos ne iki galo. Nelabai įsivaizduoju, kaip čia buvo padarytas burbulas. Žinau, kaip burbulą padaro sporte: sportininkus iš anksto uždaro, testuoja ir jie su niekuo nekontaktuoja. Ar čia irgi taip buvo, neaišku. Žmonės, kurie yra baudžiami, nes susirinko trys šeimos, tai piktina“, – teigė jis.

Anot jo, sprendimai, susiję su uždarymu ir apribojimu, nėra vieninteliai ir tinkamiausi.

„Visi pikti, pavargę nuo uždarymo, dėl to matome tiek smurto artimojoje aplinkoje, daug negerų žodžių interneto platybėse ir komentaruose. Reikia galvoti ir ieškoti būdų, galbūt būtent išankstinis testavimas, rengiant vieną ar kitą renginį ir išlaikant visus epidemiologų reikalavimus, yra būdas mokytis gyventi kitaip. Vargu, ar mes taip greitai išsivaduosime iš koronaviruso pančių, nes vaistų kol kas nėra. Reikia ieškoti nestandartinių sprendimų – ne vien tik uždaryti, ne vien tik apriboti“, – aiškino jis.

Vertina skeptiškai

Neigiamą poziciją renginio atžvilgiu dar šeštadienį socialinių tinklų erdvėje išsakė ir Laisvės frakcijos seniūnė Ieva Pakarklytė. Ji tai patvirtino ir pirmadienį.

„Policija jau pradėjo peržiūrėti aplinkybes, tai šį konkretų atvejį ir reiktų palikti atsakingų institucijų kontrolei ir įvertinimui. Kaip tik planuojame į frakciją kviestis sveikatos apsaugos ministrą ir kitus atsakingus Vyriausybės atstovus bei aptarti pandemijos klausimus“, – sakė ji.

Pasak jos, susitikimo metu planuojama aptarti įvairius su pandemijos valdymu susijusius klausimus. Jei būtų planuojami renginiai, I. Pakarklytės teigimu, svarbu, kad testavimo tvarka būtų numatyta valstybės mastu, užtikrinant saugumą ir patikimumą.

Skeptiškai M.A.M.A. apdovanojimus įvertino ir Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas.

„Visuomenė ieško būdų, kaip gauti laisvės. Valdžia kažkiek ieško būdų, kaip atlaisvinti, galvodami apie žmonių atsakomybę. Tada nors kažkiek duodi impulsą atlaisvinimui ir pasirodo, kad žmonių atsakomybė yra labai ribota. Hedonizmas ir malonumų noras nugali atsargumą ir atsakomybę bei pareigos jausmą prieš kitus žmones.

Buvo situacijų, kad pasidarius testą vis tiek dvi savaites reikėjo izoliuotis. Vėliau tas laikas buvo sutrumpintas iki dešimties dienų. Girdėjome apie tai, kad neigiamas testo atsakymas dar negarantuoja, jog tikrai nesergi, nes gal tu susirgai po testavimo. Čia visuomenė ar, tiksliau sakant, jaunuomenė pati nusprendė, ką reiškia testo atsakymai“, – patikino jis.

Anot Darbo partijos seniūno Vigilijaus Juknos, M.A.M.A. apdovanojimai buvo tiesiog akibrokštas.

„Toks renginys, kuris vyko tuo metu, kai visiems yra sugriežtinti karantino reikalavimai, kai verslai uždaryti, kai sugriežtinta judėjimo kontrolė, yra akibrokštas prieš žmones. Šio renginio aš nepateisinu. Manau, kad tai vykti neturėtų. Kai kurie žmonės yra uždaryti savose savivaldybėse ir negali niekur važiuoti, čia įvyko renginys be jokių saugių atstumų, be kaukių“, – kalbėjo V. Jukna.

Tačiau Darbo partijos atstovas atkreipė dėmesį, kad, galvojant apie ateitį, visiškai atmesti galimybės organizuoti renginius nereikėtų. Bet panašių renginių galimybes turėtų įvertinti specialistai.

„Taip, mes turime ieškoti būdų, kaip atlaisvinti situaciją, kaip ją valdyti, nes visą laiką gyventi draudimuose negalime. Turime ieškoti alternatyvų draudimams, turime išeidinėti iš šios situacijos“, – sakė jis.

E. Gentvilas, svarstydamas apie renginių atlaisvinimo alternatyvas, buvo atsargus.

„Alternatyvas reikia analizuoti, tačiau kai pasaulyje pirmą kartą per šimtą metų vyksta toks dalykas, niekas negali pasakyti, kokios alternatyvos geriausiai veikia. Alternatyvas apgalvoti ir žinoti reikia“, – teigė Liberalų sąjūdžio seniūnas.