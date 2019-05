Pastarosiomis dienomis įtampa valstiečių gretose jaučiama gana akivaizdžiai. Didžiausią įtaką tam turėjo staiga pasikeitęs partijos lyderio Ramūno Karbauskio sprendimas likti valdančiojoje daugumoje. Po prezidento rinkimų valstiečiai pranešė sieksiantys išplėsti valdančiąją daugumą parlamente. R. Karbauskis teigė, kad su socialdarbiečiais, „tvarkiečiais“ ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovais bus kalbama dėl koalicijos sutarties pasirašymo.

LVŽS pirmininkas ketvirtadienį sakė dar nežinąs, ar derantis dėl postų pasidalijimo bus kalbama tik apie postus Vyriausybėje, ar iš naujo gali būti formuojama ir Seimo vadovybė.

Nuotaikos labai įtemptos

DELFI laidoje J.Jaručio paklausus apie nuotaikas frakcijoje, politikas neslėpė, kad nuotaikos yra tikrai įtemptos. Tiesa, kaip pats teigia, apie jokį skilimą kalbėti tikrai negalima.

„Nuotaikos yra įtemptos, natūralu, kad kiekvieni rinkimai yra tam tikras dirgiklis. Natūralu, kad po rinkimų yra nusivylimo, nepavyko patekti į pusfinalį, kaip kalbėjome, bet nuotaikos darbinės. Turiu nuliūdinti, bet jokio skilimo mūsų fracijoje kol kas nėra“, - DELFI laidoje kalbėjo J.Jarutis.

Ketvirtadienį Ramūnas Karbauskis sakė, kad nesvarsto galimybės trauktis iš partijos pirmininko posto, nes rinkimų rezultatai nėra tokie, kad reikėtų pelenais galvą barstyti.

„Aš suprantu, kad G. Landsbergis, matyt, apie tai svajotų dėl kažkokios priežasties. Aš nemanau, kad būtų koks nors kitas pasirinkimas. Neseniai įvyko suvažiavimas, esu išrinktas dvejiems metams. Rezultatai savivaldybių tarybų rinkimų - plius 60 proc. mandatų. Vienintelis dalykas, dėl ko man galima priekaištauti, kad aš, kaip partijos pirmininkas, sakiau, kad mes norime ir siekiame laimėti visus trejus rinkimus. Kuris partijos pirmininkas neturi to sakyti ar neturi to norėti? Visi rinkimų rezultatai nėra tokie, kad man reikėtų pelenais galvą barstyti ir abejoti, ar aš teisingu keliu vedu partiją“, - ketvirtadienį, atsakydamas į žurnalistų klausimus Seime, sakė R. Karbauskis.

Laikosi nuostatos nesitraukti

Tuo tarpu DELFI laidoje J.Jarutis, paprašytas patikslinti, kas įvyko per antradienio posėdį, pabrėžė, kad galutinis sprendimas dar tik laukia, tačiau jis pasisako už tai, kad darbas koalicijoje būtų tęsiamas.

„Po ilgo antradienio posėdžio yra nutarta, kad nesitrauksime iš valdančiosios daugumos. Galutinį sprendimą priimsime Kaune, penktadienį. (…) Neslėpsiu, kad buvau prieš pasitraukimą iš valdančiosios daugumos. Manau, kad rinkėjai išreiškė pasitikėjimą, kuris pagal paskutines apklausas, yra geras, esame pirmaujanti partija.

Prezidento rinkimų rezultatai ir Seimo rinkimai, manau, kad nelabai turi koreliacijos. Partija dar savo nuomonės nėra išsakiusi. Bet aš galiu galvoti, kad partijos lyderis padarė maksimaliai, kad mūsų kandidatas patektų į antrąjį turą. Aš pirmai Karbauskio pareiškimo daliai pritariu, kad reikia mobilizuoti rinkėjus, bet nepritariu, kad reikia kategoriškai trauktis. Jis nesitarė dėl to pareiškimo, tai galbūt buvo emocinis sprendimas, norint sumobilizuoti mūsų rinkėjus“, - tikino J.Jarutis.

Jis taip pat pabrėžė, kad iš regionų buvo gauta daug signalų, kad sprendimas trauktis nėra palaikomas.

„Signalų iš regionų mes gauname, kad yra nepritarta nuomonei, žinoma, nežinau, kaip pasibaigs penktadienio posėdis. Matydamas beveik šimtaprocentinį pritarimą bet kuris vadovas turi priimti sprendimą“, - sakė J.Jarutis.

Pranešimo nederino

Laidoje pasiteravus apie R.Karbauskio ateitį, J.Jarutis sakė, kad valstiečių lyderis savo pranešimo su niekuo nederino, o sprendimas dėl ateities priklauso tik nuo jo.

„Tai turi spręsti suvažiavimas. Pasitikėjimą partija turi išreikšti suvažiavimu. Galėtų įvykti neeilinis suvažiavimas, bet tik po visų pralaimėtų ar dalinai laimėtų rinkimų mes viską priimsime.

„Ramūnas Karbauskis, pranešdamas tą žinią, kad jeigu nebus laimėti rinkimai, pabrėžė, kad tai yra jo asmeninė nuomonė. Gyvenime taip atsitinka, kiekvienas žmogus turi teisę suklysti, reikia tai pripažinti. Manau, kad mūsų partijos pirmininkas ir toliau gali vadovauti, tačiau reikia daryti išvadas. Manau, kad reikėtų pripažinti kažkur klydus, kad buvo per griežtai viskas pasakyta. Tiesiog buvo per griežtas sprendimas, ar tai padėjo ar pakenkė, niekas to nepatikrins, tikrai negaliu pasakyti. Neturiu aiškiaregystės. Esu politikoje ne vienerius metus, bet iš bendravimo su žmonėmis, manau, kad šiek tiek padėjo, šie tiek pakenkė“, - DELFI sakė, kad J.Jarutis.

Laidoje nenoriai kalbėdamas apie galimai padarytas klaidas, seniūno pavaduotojas taip pat užsiminė, kad apie premjero Sauliaus Skvernelio ateities planus reikėtų paklausti paties ministro pirmininko.

„Aš negaliu pasakyti, tik žinau, ką jis antradienį pasakė, kad yra pasiryžęs dalyvauti visuose procesuose, o apie planus reikėtų klausti jo. Iš pokalbių su žmonėmis matau, kad gyventojai jį labiau mato kaip premjerą. (…) Aš manau, kad mes visi pralaimėjome. Jis kaip kandidatas, o mes kaip palaikanti gupė. Matyt, kažko nepadarėme.

Žmonės renkasi, vienus mato prezidentu, kitus premjeru. O rinkimų kampanijoje kažkokių klaidų nematyčiau, nebuvau dalyvis, buvau agitacijos skleidėjas. Nežinau, turbūt analizę daryti per anksti. Aš galvočiau, kad kiti kandidatai buvo labai stiprūs, praktiškai vienodos politinės pakraipos. Oponentai buvo nusistatę prie mūsų kandidatą, sudėtinga tokioje kovoje kažką padaryti“, - DELFI sakė, kad J.Jarutis.