FNTT maždaug pusmetį nagrinėjo Generalinės prokuratūros jai persiųstą Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) medžiagą, tačiau nusprendė tyrimo nepradėti, neįžvelgusi nusikaltimo. „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko Generalinei prokuratūrai Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą informacijos dėl Europos Sąjungos finansuojamo projektų „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ ir „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“, analizę“, – BNS sakė FNTT atstovė spaudai Rūta Andriuškaitė. „Duomenų, kurie leistų pagrįsitai manyti, kad galbūt buvo padaryta nusikalstama veika, negauta, todėl ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas“, – teigė ji. Viešųjų pirkimų tarnyba anksčiau skelbė, kad jai kilo įtarimas dėl minėtų finansuojamų projektų skaidrumo bei siekio galbūt neteisėtai pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) parama. Tuo metu pagal valdančiųjų „valstiečių“ kreipimąsi Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) tęsia gegužę pradėtą tyrimą, ar projektą kuriančios kompanijos laikosi ES finansavimo taisyklių. Tarnyba BNS pateiktame atsakyme nurodė, kad „tyrimas yra tęsiamas, todėl detaliau komentuoti negalime“. OLAF tiria ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir sunkių pažeidimų ES institucijose atvejus ir formuoja kovos su sukčiavimu politiką. „Pirmoji kava“ gauna ES lėšų laidai per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) rengti, tam skelbia viešuosius pirkimus, o juos laimi vienintelė šių pirkimų dalyvė „TV Play“. Šiuo metu „TV Play“ yra pakeitusi pavadinimą į „Nord Play“. Ši įmonė per konkursus kasmet gauna nuo 160 iki 250 tūkst. eurų „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektui kurti.

