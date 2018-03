Ministerijos parengtame Vyriausybės nutarimo projekte siūloma iš esmės pritarti parlamentarių Aušros Maldeikienės ir Ingridos Šimonytės parengtoms Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisoms, kuriomis taip pat siūloma per rinkimų kampaniją skelbti išsamesnius kandidatų į valstybės politikus ir Europos Parlamento narius bei jų šeimos narių deklaracijas. Siūloma pritarti Seimo Teisės departamento pasiūlymui keisti ne Gyventojų pajamų mokesčio, o Gyventojų turto deklaravimo įstatymą, taip pat suderinti projektą su Europos Sąjungos teise dėl asmens duomenų viešinimo termino ir tikslo. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, siūloma, kad kandidatų turto ir pajamų deklaracijų duomenis skelbtų Vyriausioji rinkimų komisija. Taip pat siūloma suvienodinti kandidatų šeimos narių metinių pajamų mokesčio ir turto deklaracijų duomenų skelbimo principą, nustatyti išimtis, pavyzdžiui, kriminalinės žvalgybos ir kitiems tarnautojams, kurių duomenys negali būti viešinami. A. Maldeikienė ir I. Šimonytė teigia, kad politikų ir jų artimųjų deklaracijų duomenys, skelbiami per rinkimus, yra labai apibendrinti, todėl nėra galimybės jų palyginti su ankstesniais laikotarpiais. Parlamentarės siūlo, kad duomenis, kuriuos reikėtų pateikti deklaracijoje, nustatytų Vyriausybė. Joje atskirai būtų išskiriamos apmokestinamųjų pajamų rūšys ir neapmokestinamos pajamos.











