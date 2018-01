Ministerija sudarė specialią komisiją ir pavedė jai užtikrinti finansinį ligoninės stabilumą, rasti būdų padengti ligoninės įsiskolinimus tiekėjams bei sklandžiai išspręsti kitus klausimus dėl kreditorinių įsiskolinimų. Ligoninei šiuo metu laikinai vadovaujantis Remigijus Samuolis ketvirtadienį BNS ligoninės situacijos nekomentavo. „Jis šiandien su jumis niekaip negali pabendrauti. Priežastis yra labai paprasta – pas mus lankosi ministerijos atstovai, vyksta įvairiausių klausimų aptarimai, tai direktorius visą dieną užimtas“, – teigė ligoninės atstovas spaudai Vytautas Riaubiškis. Pasak SAM, specialiai komisijai vadovauti paskirtas ministerijos projektų ir procesų valdymo patarėjas Igoris Baikovskis, joje taip pat dirba SAM Viešųjų viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Darius Taminskas, ministerijos korupcijos prevencijos specialistė Neringa Lipskienė ir kiti ministerijos atstovai. Ministerija ligoninės situaciją apibūdina kaip kritinę. „Tikėtina, kad tokia situacija susiklostė dėl galimai neatsakingai ir aplaidžiai vykdomų pirkimų, kurių metu už minėtą sumą buvo įsigyta ilgalaikio turto, kuris nėra pirmos būtinybės ir jo pirkimai galėjo būti vykdomi vėliau. Nupirktos lovos, tam tikri vaistai, reagentai ir panašaus pobūdžio medicininės prekės, perteklinės ir įsigytos neatsižvelgiant į būtinąsias išlaidas, šiuo metu nėra naudojamos, tačiau dėl tokio pirkimų organizavimo dabar yra sudėtinga patenkinti pirmo būtinumo poreikius, pavyzdžiui, sumokėti už pacientų maistą. Dėl tokių pirkinių buvo išbalansuotas ligoninės biudžetas, išlaidos nepagrįstos, tad dabartinis laikinasis ligoninės vadovas R. Samuolis yra priverstas spręsti susidariusią kritinę situaciją“, – aiškina SAM. Ligoninės nuolatinis vadovas Ivanas Dorošas šiuo metu yra nušalintas nuo pareigų. Kauno apygardos teisme šiuo metu nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje I. Dorošas kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimu, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, kyšininkavimu, svetimo turto iššvaistymu. Kartu su juo teisiami dar trys asmenys. Atliekant tyrimą, I. Dorošas 2015 metais mėnesį buvo suimtas, vėliau devynis mėnesius nušalintas nuo pareigų. Pakartotinai nuo pareigų jis nušalintas praėjusį rudenį, Panevėžio apygardos prokuratūrai gavus SAM informacijos apie I. Dorošo galbūt daromą neteisėtą poveikį savo pavaldiniams bei trukdymą teismo procesui. Manoma, kad I. Dorošas reikalavo iš darbuotojų, jog šie jo paties išleistų įsakymų pagrindu priimtų jam palankius sprendimus, galinčius turėti esminę reikšmę baudžiamajame procese, sprendžiant jo tiek baudžiamosios atsakomybės, tiek turtinės atsakomybės – civilinio ieškinio – klausimus, siekdamas pakreipti procesą sau palankia linkme. I. Dorošas su jam metamais kaltinimais kategoriškai nesutinka. Žurnalistams jis yra sakęs, kad jam iškelta byla dėl piktnaudžiavimo yra susijusi su buvusia ligoninės vadovybe ir jos nusikalstamais veiksmais.











