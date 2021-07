Feisbuke žaibišku greičiu pasipuikuoti norėjusiam BMW vairuotojui – skaudi pamoka

Už tai, kad chuliganiškai vairavo ir kelyje sukėlė grėsmę ne tik kitiems vairuotojams, bet ir pėstiesiems, 26 metų Tauragės rajono gyventojas Egidijus Raudonius neteko teisės vairuoti transporto priemones 18 mėnesių bei privalės sumokėti 500 eurų baudą.

„E. Raudonius itin šiurkščiai pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus, jo vairavimas kėlė realią grėsmę eismo saugumui, jis savo elgesiu siekė atkreipti dėmesį, pasipuikuoti prieš kitus, sąmoningai ignoravo bet kokius saugaus vairavimo reikalavimus, todėl tik laimingo atsitiktinumo dėka pavyko išvengti sunkių pasekmių, – paskelbė teismas. – Pavojingais eismo saugumui veiksmais, tenkindamas savo interesus, nufilmuodamas daromus Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir įrašą įkeldamas į socialinį tinklalapį, E. Raudonius demonstravo savo išskirtinumą ir nepagarbą kitiems eismo dalyviams, tokiais veiksmais sukėlė žmonių neigiamą reakciją, pasipiktinimą.“

Administracinėn atsakomybėn chuliganiškai vairavusį vyrą patraukė Tauragės apskrities policijos pareigūnai, į kuriuos kreipėsi vienas gyventojas – jis pareigūnams atsiuntė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas chuliganiškas vairavimas Skaudvilės seniūnijoje esančiam Šidagių kaime.

„E. Raudonius, gyvenantis Tauragės rajone, šį rytą į „Facebook“ įkėlė „story“, kuriame pats nufilmavo, kaip važiuoja su savo „BMW 5“ per miestelį, – buvo rašoma policijai atsiųstame skunde. – Jis vairuoja viena ranka, nes su kita filmuoja, važiuoja prieš eismą per posūkį ir labai viršija greitį, video gale matomas beveik 160 km/val. greitis. Tokiu būdu sukeliamas pavojus visiems aplinkiniams, iš šalutinio kelio išvažiuodamas žmogus gali nepastebėti tokiu greičiu atskrendančio automobilio, ką jau kalbėti apie dviratininkus ar pėsčiuosius. Tokie vairuotojai neturėtų turėti teisės dalyvauti eisme.“

Kadangi skundą pateikęs žmogus nurodė pažeidėjo duomenis, jo vairuoto automobilio valstybinius numerius ir vietą, kurioje apytiksliai buvo užfiksuotas chuliganiškas vairavimas, pareigūnai greitai nustatė pažeidėją ir jį patraukė administracinėn atsakomybėn.

E. Raudoniui surašytame protokole pareigūnai nurodė, kad vairuotojas automobilį vairavo apie 8 val. ryte ir toje vietoje, kurioje yra leidžiamas maksimalus 50 km/val. greitis: „Vairuotojas važiavo stipriai viršydamas leistiną važiavimo greitį (pagal automobilio spidometro parodymus važiavo apie 150 km/val. greičiu), kelio vingyje, pažeisdamas siauros ištisinės kelio ženklinimo linijos reikalavimus, važiavo priešpriešinio eismo juosta, kur tai daryti draudžiama; vairuodamas automobilį vairavo viena ranka, o kitoje rankoje laikė vaizdo įrašymo įrenginį (mobiliojo ryšio telefoną) ir filmavo savo daromus šiurkščius Kelių eismo taisyklių pažeidimus; tokiais veiksmais vairuotojas kėlė grėsmę eismo saugumui; nufilmuotą nusižengimo įrašą įkėlė į socialinį tinklą „Facebook“, tuo norėdamas pasirodyti kitiems asmenims, kad jam negalioja Kelių eismo taisyklių reikalavimai.“

Savo išskirtinumą ir drąsą feisbuke demonstravęs E. Raudonius policijos komisariate nebuvo toks drąsus kaip socialiniame tinkle talpindamas didelio dėmesio sulaukusį vaizdo įrašą – pažeidėjas kategoriškai kratėsi atsakomybės ir pasisamdęs advokatą teismuose bandė įrodinėti, kad policijos pareigūnai atsakomybėn patraukė ne tą asmenį, nes esą tuo metu, kai buvo užfiksuotas pažeidimas, jis buvo darbe, be to, aiškino, jog negalima asmens bausti ir dėl to, kad vaizdo įrašą padarė ne policijos pareigūnai, o jiems atsiuntė anonimas.

© Stop kadras

„Kadangi vaizdo įrašas buvo pateiktas anonimiškai, o pats vaizdo įrašas yra ištrauktas iš „Facebook“ socialinio tinklo, todėl nenustačius asmens, pranešusio apie Kelių eismo taisyklių pažeidimą ir pateikusio minėtą vaizdo įrašą, nėra galimybės patikrinti tokio įrodymo patikimumo, – skųsdamas policijos nutarimą nubausti E. Raudonių aiškino šio pasamdytas advokatas. – Pareigūnai, privalėję rinkti įrodymus, nesurinko pranešimą patvirtinančių įrodymų. Policijos pareigūnė, apžiūrėjusi automobilį BMW, nusprendė, jog tai yra būtent automobilis, kuris matosi anonimiškai atsiųstame vaizdo įraše ir surašė nutarimą, kuris yra priimtas akivaizdžiai viršijant įgaliojimus, siekiant asmenį nubausti bet kokia kaina, taip pat pažeidžiant konstitucinį nekaltumo prezumpcijos principą ir institucijai keliamus reikalavimus. (...) Negalima daryti kategoriškos išvados, jog vaizdo įraše transporto priemonę vairuoja būtent administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, be to, nėra nenuginčijamų įrodymų, jog transporto priemonės skydelyje esantis greičio spidometras rodo teisingus duomenis, byloje nėra įrodymo apie greičio viršijimą, kur greitis būtų užfiksuotas pagal reikalavimus, numatytus teisės aktuose – atitinkamais greičio matavimo prietaisais.“

Skunde taip pat buvo pabrėžiama, kad vien vaizdo įrašo pasidalinimas socialiniuose tinkluose savaime nesuponuoja fakto, jog vaizdo įraše transporto priemonę vairuojantis asmuo yra tas pats asmuo, kuris įrašu pasidalino feisbuke.

Tačiau tokie skundo argumentai neįtikino dviejų instancijų teismų teisėjų – negalutine ir neskundžiama nutartimi buvo paskelbta, kad E. Raudonius pagrįstai buvo patrauktas atsakomybėn ir nubaustas už chuliganišką vairavimą.

Bylą išnagrinėję teisėjai pažymėjo, kad policijos pareigūnai tyrimo metu taip pat peržiūrėjo skirtingose vietose esančių 4 vaizdo kamerų įrašus, kuriuose taip pat buvo užfiksuotas tamsios spalvos BMW markės automobilis, tik šiuose įrašuose nebuvo galimybės įžiūrėti automobilio valstybinį numerį ir vairuotoją.

Tačiau, pasak teismo, pareigūnai apžiūrėjo E. Raudoniaus vairuotą BMW – sutapo automobilio salonas, prietaisų skydelis ir kitos automobilio detalės (salono spalva, prietaiso skydelio, informacinio skydelio forma ir apšvietimas, klimato kontrolės valdymo mechanizmai), taip pat buvo panašūs ir automobilio ridos skaičiai.

Kaip pabrėžė E. Raudoniaus skundą išnagrinęjęs teisėjas Linas Pauliukėnas, pažeidėjas pripažino, kad tą rytą važiavo savo tėvui priklausančiu automobiliu į darbą būtent toje vietoje, kurioje buvo užfiksuoti šiurkštūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai, taip pat jis pripažino, kad vaizdo įrašą įkėlė į feisbuką. Todėl, anot teismo, pažeidėjo teiginiai, kuriais bandoma paneigti vairavus vaizdo įraše užfiksuotą BMW automobilį, atmestini kaip nepagrįsti, juo labiau, kad policijos peržiūrėtuose vaizdo įrašuose iš gatvės kamerų kitų pravažiuojančių BMW markės automobilių nebuvo užfiksuota.

Pasak teismo, E. Raudonius pažeidimą padarė iš chuliganiškų paskatų.

„Chuliganiškos paskatos – tai tam tikros veikos darymo priežastys, kai veika daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės bei elgesio normų niekinimo, kai asmens elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant pasirodyti prieš aplinkinius, pademonstruoti niekinantį požiūrį į juos arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį“, – teisėjas L. Pauliukėnas pažymėjo, kad teismų praktikoje chuliganiškomis paskatomis paprastai pripažįstami atvejai, kai asmuo, dalyvaudamas viešajame eisme – kelyje, arba automobilių stovėjimo aikštelėje ar žmonių susibūrimo vietoje, savo pavojingu kitų asmenų ar jų turtui elgesiu siekia atkreipti aplinkinių dėmesį, sąmoningai pabrėždamas kelių eismo saugumo taisyklių nesilaikymą bei atsargumo, saugumo ir pagarbos kitų eismo dalyvių turtui bei asmeniui ignoravimą, pavojingais eismo saugumui veiksmais, tenkindamas savo interesus, demonstruoja savo išskirtinumą ir nepagarbą kitiems eismo dalyviams.

Kad E. Raudonius vairavo chuliganiškai, nekilo abejonių – vairuotojas gyvenvietėje važiavo žymiai viršydamas leistiną 50 km/val. greitį, kelio vingiuose ir įkalnėje, kur blogai matomas kelias, pažeisdamas siauros ištisinės kelio ženklinimo linijos reikalavimus, važiuoavo priešpriešine eismo juosta, kur tai daryti draudžiama.

„Jeigu E. Raudonius būtų viršijęs leistiną važiavimo greitį, nesilaikęs kelio ženklinimo tiesiog dėl skubėjimo į darbą, jam nebūtų buvę jokios priežasties šiuos savo daromus šiurkščius Kelių eismo taisyklių pažeidimus filmuoti (filmavimas tokio ekstremalaus vairavimo metu dar labiau apsunkino automobilio valdymą ir didino pavojų aplinkiniams) ir po to šią nufilmuotą medžiagą viešinti internetiniame socialiniame tinkle“, – teismo teigimu, pažeidėjas siekė pabrėžti kelių eismo saugumo taisyklių nesilaikymą bei atsargumo, saugumo ir pagarbos kitų eismo dalyvių turtui bei asmeniui ignoravimą, pavojingais eismo saugumui veiksmais demonstruoti savo išskirtinumą ir nepagarbą kitiems eismo dalyviams.

Visus byloje esančius duomenis įvertinęs teismas pabrėžė, kad nelieka jokių pagrįstų ir protingų abejonių, kad būtent E. Raudonius nufilmavo ir feisbuke paviešino vaizdo įrašą su daromais šiurkščiais pažeidimais.