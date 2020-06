Feisbuke gėjus iškoneveikęs vyras: nuoširdžiai atsiprašau visų, ką įžeidžiau

Be to, teismas paskelbė, kad per vienerių metų laisvės apribojimo bausmę Ramūnas A. turės nuo 23 iki 6 val. būti namuose.

„Ramūnas A. šeimos narei sukėlė fizinį skausmą ir viešai žemino bei skatino neapykantą prieš homoseksualių asmenų grupę“, – paskelbė policijos ir prokuratūros ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis įvertinusi teisėja Lina Šakarnienė.

Bylos duomenimis, Ramūnas A. savo namuose kilus konfliktui sutuoktinei kartą trenkė į veidą ir įspyrė į pilvą. Visa tai matė mažametė dukra, dėl kurios ir kilo konfliktas – moteris norėjo dukrą išsivesti į lauką, bet vyras priekaištavo, kad mažametė serga ir jai negalima eiti į lauką.

Be to, teismas nustatė, kad Ramūnas A., naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu, socialiniame tinklalapyje „Facebook“ perskaitė viename naujienų portale patalpintą straipsnį apie homoseksualius žmones ir čia pat parašė komentarą. Jame jis homoseksualios orientacijos asmenis išvadino išsigimėliais, taip pat siūlė juos išnaikinti.

„Kas tokioj valstybėj norės gyventi, pyderasinėje, kur įstatymai eina už pyderasus? Nieko keisto, kad žmonės masiškai iš čia emigruoja!“ – (kalba netaisyta) rašė Ramūnas A.

Kokiomis aplinkybėmis vyras parašė šį komentarą, policijoje negalėjo paaiškinti – jis net neprisiminė, kad būtų tai rašęs.

„Bet pripažįstu, kad tokiu būdu viešai žeminau bei skatinau neapykantą prieš homoseksualių asmenų grupę“, – teigė Ramūnas A.

Jis tikino, kad tik išsakė savo nuomonę, apie tai, kad rašė komentarą, seniai yra pamiršęs, bet dabar, kai jo pasisakymu susidomėjo policijos pareigūnai, esą gailisi dėl tokio savo neatsakingo poelgio.

„Manau, kad komentarą parašiau norėdamas tik išreikšti savo nuomonę, – sakė Ramūnas A. – Aš nesu nusistatęs prieš homoseksualių asmenų grupę, taip padariau pasikarščiavęs, nesusimastęs, bet jiems nieko blogo padaryti negalvojau, todėl nuoširdžiai noriu atsiprašyti tų, ką įžeidžiau taip parašydamas.“

Ekspertai, perskaitę Šilalės gyventojo komentarą, konstatavo, kad jame yra žeminami homoseksualūs asmenys ir skatinama neapykanta.

„Komentare nėra propaguojamos prieš homoseksualių asmenų grupę nukreiptos smurtinės idėjos“, – nurodė jie.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad Ramūnas A. prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi.

„Kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos yra nesunkūs tyčiniai nusikaltimai, nukreipti prieš šeimos narį – sugyventinę, pastarosios atžvilgiu panaudojant fizinio pobūdžio veiksmus ir viešai žemino bei skatino neapykantą prieš homoseksualių asmenų grupę, – teismas pabrėžė, kad Ramūnas A. anksčiau neteistas, nebaustas administracine tvarka. – Vertinant išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog baudžiamajame įstatyme numatyti bausmės tikslai kaltinamojo atžvilgiu bus pasiekti kaltinamajam už padarytas nusikalstamas veikas paskyrus vieną i baudžiamojo įstatymo sankcijose numatytų bausmių – laisvės apribojimą.“

Baudžiamojo kodekso 170 straipsnis numato, kad tas, kas viešais pareiškimais žodžiu, raštu ar panaudodamas visuomenės informavimo priemonę tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, gali būti baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

