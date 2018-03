„Rašau EBU vardu, siekdamas išreikšti mūsų susirūpinimą dėl tolydžiai augančio politinio spaudimo LRT“, – rašo EBU generalinis direktorius Noelas Curranas laiške prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir premjerui Sauliui Skverneliui. Anot laiško autoriaus, Seimo komisija LRT ūkinei ir finansinei veiklai tirti „pernelyg apsunkina LRT darbą ir tiesiogiai trukdo

sklandžiai organizuoti veiklą“. EBU atstovo nuomone, LRT veiklą turėtų vertinti LRT Taryba, vidaus ir išorės audito įstaigos ar Valstybės kontrolė. Susiję straipsniai: Iš LRT nutekėjo slapta informacija: kuo tai gresia direktoriaus rinkimams Širinskienė atsisakė dalyvauti diskusijoje dėl VRK: problema – Jakilaitis „Parlamentinės tyrimų komisijos sudarymas būtų pateisinamas tik tuo atveju, jeigu visuomeninis transliuotojas būtų padaręs rimtų pažeidimų, bet akivaizdu, kad jokių tą pagrindžiančių svarių požymių nėra“, – rašoma laiške. „Politinis LRT finansinės ir ūkinės veiklos vertinimas de facto reikštų kišimąsi į LRT institucinę autonomiją ir turinio nepriklausomumą, pažeidžiant Europoje galiojančius standartus“, – teigia EBU atstovas. Jis nurodė dėl šių priežasčių negalintis priimti laikinosios komisijos pirmininko Seimo nario Arvydo Nekrošiaus kvietimo stebėtojų teisėmis dalyvauti komisijos posėdžiuose. Laiško kopiją antradienį paskelbė LRT. A. Nekrošius teigė, kad „tarptautinių stebėtojų dalyvavimas komisijos posėdžiuose užkirstų kelią įvairioms manipuliacijoms, neva komisija siekia kištis į LRT laidų turinį“. Komisija teigia, kad ji vertina, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas, ar teisės aktai nesukuria prielaidų neskaidrioms pirkimų procedūroms, korupcinei aplinkai atsirasti ir LRT išvengti viešųjų pirkimų procedūrų. Taip pat komisija yra įpareigota ištirti ir įvertinti prodiusavimo paslaugų, LRT turto nuomos kainų atitikimą rinkos kainoms, nustatyti, ar priežiūros institucijos LRT veikloje nėra konstatavę pažeidimų ir trūkumų. Komisija darbą žada baigti iki birželio.











